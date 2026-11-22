Manuel Llamas, director de La Trinchera de Llamas, en esRadio, dedicó su editorial a las elecciones generales del domingo siguiente. Abrió con una frase que tomó prestada del anuncio de la muerte de Franco, "Españoles, Sánchez ha muerto", y siguió: "Se acabó, c'est fini, fin de ciclo, esto es todo, amigos".

Llamas admitió que "no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo y que hasta que se cierren las urnas no se puede cantar victoria", pero sostuvo que, "si nada anómalo o extraordinario lo remedia, el Gobierno de Sánchez llegará a su fin en las generales del próximo domingo 29 de noviembre".

Reconoció que "son muchos, muchísimos los votantes que temen la continuidad de Sánchez". Su pronóstico, sin embargo, fue tajante: "Sánchez va a perder, la derecha va a arrasar con el 50% de los votos y cerca de 200 escaños, lo nunca visto en democracia desde los tiempos de Felipe González".

"Es el olor de la desesperación"

Para Llamas, las señales están en la propia campaña. Según explicó, "Sánchez no quería adelantar elecciones a sabiendas de que perdería y, sin embargo, lo hizo aprovechando la única ventana de oportunidad que se le puso por delante": el desahucio de Maricarmen y la acampada posterior en la Puerta del Sol. A su juicio, "lo de Maricarmen duró un par de semanas, al igual que lo de Sol".

Después vino la huelga general, que describió como "la menos general de todas las huelgas generales de la historia". "El pinchazo fue de tal calibre que ni los sindicalistas salieron a la calle", aseguró. Y luego, según su relato, "montaron la campaña del amor vendiendo besos y bailes, es decir, una emoción y alegría impostadas ante la imposibilidad de vender gestión y mucho menos soluciones a los problemas reales de la gente".

El programa recuperó las palabras de Pedro Sánchez sobre su mujer: "Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero". Llamas recordó que el presidente "hasta ha salido en la portada de Lecturas para declarar su amor". "Es el olor de la desesperación y la desesperanza, de la angustia, el desconsuelo y el abatimiento", añadió.

"No puede engañar a todos todo el tiempo"

"Pedro Sánchez es un superviviente, sin duda, pero eso no lo convierte en genio", señaló Llamas. En su opinión, "Sánchez no es el maestro de la política que algunos interesadamente intentan hacer creer, más bien es un actor, uno muy bueno, pero actor al fin y al cabo". "Y aunque puede engañar a muchos mucho tiempo, no puede engañar a todos todo el tiempo".

Como prueba citó la última semana, en la que, según él, "Sánchez se ha llevado tres grandes revolcones seguidos porque su estrategia, pura fachada de cartón piedra, queda al descubierto en cuanto se rasca un poco".

El primero, con Carlos Franganillo en Telecinco. El periodista le preguntó por sus vacaciones en Lanzarote durante la crisis de Ceuta, y Sánchez respondió: "Soy presidente del Gobierno, Carlos, 24/7 con independencia de cuál sea el código postal". También defendió que "yo he sido el presidente del Gobierno que más veces ha ido a Ceuta" y se quejó: "Da la sensación de que estar en las Islas Canarias es simplemente estar de vacaciones".

El segundo, con Susanna Griso en Antena 3. Tras enumerarle los muertos en accidentes de tren, los años sin presupuestos y una lista de causas judiciales, la periodista le preguntó: "¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?"

El tercero, en el debate del jueves con Alberto Núñez Feijóo. El programa emitió el momento en que el líder del PP habló de "115 muertos en un solo año en el mismo corredor" y le preguntó a Sánchez: "Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se podría bailar a las 48 horas?" Llamas lo resumió así: "No hay defensa posible para el que no se puede defender y la clave es que lo que ha pasado en España estos últimos años es indefendible".

Las distintas valoraciones

Llamas enumeró la pandemia, el apagón, la DANA de Valencia y los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, "y todo ello sin contar la invasión de Ceuta, la corrupción y tantos otros escándalos". "El rey está desnudo, amigos, tal y como se vio en el debate", dijo. Y dio el veredicto del cara a cara: "Feijóo arrasó en el cara a cara y noqueó a su rival".

El programa recuperó las palabras de Iván Redondo: "No se puede dar por ganador absolutamente ninguno de los dos bajo mi punto de vista". Según el director, Redondo "dio el empate por bueno, que es lo mismo que admitir la derrota". También emitió el análisis de Javier Ruiz: "Alberto Núñez Feijóo ha interrumpido, ha mentido, ha cortado, ha faltado, ha faltado a la verdad y parece haber ganado el debate".

Llamas reconoció que muchos temen que, como en 2023, "Sánchez logre resucitar en el último momento". Pero, a su juicio, "la campaña actual nada tiene que ver con la anterior", porque "PP y Vox han entendido al fin que son aliados, no adversarios, frente a un enemigo común: el PSOE" y porque, según él, muchos votantes de izquierda se abstendrán. "Ferraz lo sabe, Moncloa lo sabe y hasta Sánchez lo sabe".

"Sánchez no es Obama"

"A todos sorprendió el tono moderado y contenido que adoptó el presidente durante el debate con Feijóo", recordó Llamas. Según contó, "sus gurús dicen que el plan consistía en imitar a Obama en el debate del año 2008 cuando se enfrentó al republicano McCain". "El problema es que a Moncloa se le olvidó un pequeñísimo detalle: que Sánchez no es Obama y que la situación de ambos nada tiene que ver", replicó. "Obama era candidato en el año 2008 mientras que Sánchez lleva 8 años gobernando".

Para Llamas, "la prueba más evidente de su fracaso es que llevan 4 días explicando la jugada en cuestión". Sánchez lo resumió en Ferraz en "cuatro palabras: buena política y mala educación". En Onda Cero, Julia Otero le planteó: "O sea que no ganó el debate porque no quiso". Y en el especial de Salvados, ante Gonzo, Sánchez aseguró: "Yo creo que gané el debate de largo". El periodista le trasladó lo que había comentado mientras veía el debate: "Este tío se ha pasado con la tila".

"La izquierda, sus propios votantes, no entendieron la interpretación del presidente", sostuvo Llamas. "Y en política, amigos, si tienes que explicar algo que no se entiende de primeras, olvídate, adiós, bye. Ya has perdido".

Estar pendientes

El director avisó de que "el partido todavía no ha acabado, y menos con Sánchez sobre el terreno", y dio paso a las palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: "Sánchez es como el malo de la película". "Hasta que no salgan los títulos de crédito, esta película no ha terminado".

"El PP hace bien en no confiarse", coincidió Llamas. "Pero no es lo mismo ir 1-1 en el tiempo de descuento que 8-0 a 3 minutos de acabar". Salvo "sorpresas mayúsculas de aquí al próximo domingo, al estilo del 11M en el año 2004", dio por hecho el final del Gobierno y lo comparó con el anuncio que hizo Carlos Arias Navarro "el 20 de noviembre de 1975". El programa emitió aquel corte: "Españoles: Franco ha muerto". "Estamos a siete días, a solo siete días de proclamar lo mismo, en sentido figurado, evidentemente: 'Españoles, Sánchez ha muerto'", concluyó.