De cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre, son muchos los ciudadanos que dudan si es posible acudir al colegio electoral sin el carnet en el bolsillo y recurrir a la tecnología del teléfono móvil. La respuesta de las autoridades electorales es, no. Ni una fotografía guardada en la galería ni las aplicaciones oficiales del Gobierno sirven para votar el 29-N.

Para que el presidente y los vocales de la Mesa Electoral admitan el sufragio, es obligatorio presentar la documentación física y en soporte original.

Las aplicaciones digitales: miDNI y miDGT

La aclaración oficial afecta directamente a las aplicaciones miDNI (la plataforma digital lanzada por la Policía Nacional) y miDGT. Aunque ambas herramientas cuentan con plena validez legal para identificarse ante las fuerzas de seguridad o realizar gestiones administrativas cotidianas, la Junta Electoral Central (JEC) ha determinado que no son válidas para identificarse ante las urnas.

El órgano acordó suspender la eficacia de estas aplicaciones en los procesos electorales hasta que las mesas dispongan de dispositivos tecnológicos que permitan escanear los códigos de verificación de forma 100% segura. Al no contar los miembros de la mesa con lectores digitales para comprobar la autenticidad en tiempo real, la JEC exige volver al método tradicional.

Prohibidas las fotografías y capturas de pantalla

Asimismo, desde la administración electoral recuerdan que enseñar una foto del DNI, una captura de pantalla o un documento escaneado desde la pantalla del móvil queda completamente descartado. Una imagen almacenada en el móvil carece de validez jurídica para comprobar la identidad del elector en el momento de introducir la papeleta.

Tampoco se admiten fotocopias (ni siquiera si están compulsadas), ni resguardos de renovación o denuncias por pérdida del documento.

¿Con qué documentos físicos sí se puede votar el 29-N?

Para poder ejercer el derecho al voto el 29 de noviembre, el elector debe presentar de forma presencial alguno de los siguientes tres documentos físicos originales:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Pasaporte (con fotografía)

(con fotografía) Carnet de conducir (en formato tarjeta física)

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) sí permite votar con cualquiera de estos tres documentos aunque se encuentren caducados, siempre y cuando sean los originales y la fotografía permita a los integrantes de la mesa verificar la identidad del votante de manera clara.