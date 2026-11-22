No supongan que soy tan ingenuo como para creer que eso de la "buena política" y la "mala educación" que proclamó Pedro Sánchez contra Alberto Núñez Feijoo tras su derrota en el debate fue una salida espontánea para justificar su ridículo político. No lo creo porque su jefa de campaña, María Jesús Montero, ya había utilizado esa oposición publicitaria días antes. Tratar de identificar a Feijóo y a Abascal con las malas maneras viene de lejos y está en el guion de esta campaña.

Lo que subleva el ánimo es que sea este señor el que acuse a otros de mala educación. Ya sabemos que le importa un comino la coherencia, la verdad y la decencia. Lo lleva demostrando años y podríamos hacer una larga relación de su ralea moral, desde ocultar su relación con el negocio de la prostitución vía esposa a tratar de amañar los votos en un Congreso socialista a su abandono de los españoles de Ceuta y El Hierro pasando por sus centenares de imputados, ministros incluidos, en casos de corrupción.

Pero vamos a centrarnos en sus faltas de educación, de urbanidad, de cortesía y de respeto. Desde su llegada a la política nacional hasta ahora han sido muy frecuentes sus ataques barriobajeros a los oponentes, de dentro y de fuera del PSOE. Me ceñiré ahora, y con ayuda de la IA, sólo a los perpetrados contra la oposición en su conjunto. Y lo haré con precisión y fuentes directas, por si alguien quiere utilizarlo en el próximo debate a cuatro.

Podríamos seguir y seguir, pero cierro el recital de maledicencias y desplantes de este sujeto en el año en curso.

21. Burlas sobre Feijoo ensayando ante un espejo. 25 de febrero de 2026.

22. Llama a Feijóo "Torquemada" y denuncia su "calaña moral". 17 de junio de 2026.

Este respetuosísimo largo caballero es el que, ahora, necesitado de votos moderados, decide metamorfosearse en la segunda mitad de la campaña en campeón de las buenas maneras. Es que da grima, dentera, repelús. Si le unen a todo ello sus mentiras continuas, sus desplantes —periodistas de España, contad el trato que os ha dado en sus ruedas de prensa sin preguntas o limitadas a los amiguetes—, sus fechorías, sus autocratismos, sus cinismos...

Verdad es que la política española nunca ha sido una escuela de urbanidad. Recuérdese que a Suárez le llamó un socialista "tahúr del Mississippi" y que a todos los presidentes desde entonces los han calificado duramente sus adversarios. Eso es así y todos deberíamos hacer un ejercicio democrático esencial: dar ejemplo de convivencia y educación en las instituciones parlamentarias y no parlamentarias.

Lo que repugna del personaje Pedro Sánchez, ahora maquillado con la apariencia de bien educado e inofensivo guardián de las formas, es su descaro, su afán por hacernos creer que no hemos visto lo que hemos visto cuando le hemos visto insultar, descalificar, menospreciar, desdeñar y burlarse o perseguir a sus oponentes. Y le hemos cazado haciendo cosas mucho peores. Ir ahora de corderito inocente es un ultraje a la inteligencia nacional.

Pero si lo hace —no da puntada sin hilo— es porque algo gana. Sólo él sabe a qué nivel de sumisión moral ha llevado a sus votantes. Y no sólo a los de abajo. Fíjense en Solana, Almunia y otros exministros de Felipe González pidiendo el voto para él. ¿No se percatan de cuán grande es el agujero negro que se ha abierto en el PSOE y en la España democrática?

Votar contra este farsante maleducado es capital. A por 210 escaños.