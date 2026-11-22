En las elecciones generales del próximo 29-N, la papeleta de color sepia destinada al Senado presenta una configuración distinta según el territorio en el que vote el elector. Mientras que en las 47 provincias peninsulares el votante puede marcar un máximo de tres candidatos —de un total de cuatro senadores en juego por provincia—, en los archipiélagos balear y canario el límite legal de cruces varía entre una, dos o tres marcas en función de la isla.

El sistema de voto limitado: por qué siempre se marca un candidato menos

La elección directa de los 208 senadores de designación territorial no utiliza listas cerradas ni la regla D'Hondt, sino un sistema mayoritario de listas abiertas regulado en el artículo 166 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Para garantizar la representación de las minorías y evitar que un solo partido acapare todos los escaños de un territorio, la ley aplica la regla del voto limitado: cada elector puede votar como máximo a un candidato menos del número total de senadores que se eligen en su circunscripción.

Cuántos candidatos se pueden marcar según el territorio

La aplicación conjunta de la Constitución (artículos 69.2, 69.3 y 69.4) y la LOREG (artículos 165 y 166) fija cuatro escenarios distintos en las urnas del 29-N según el tipo de circunscripción.

Cada una de las 47 provincias elige un total de cuatro senadores. Al aplicarse la reducción de un puesto prevista por la ley, los electores pueden señalar hasta tres nombres en la papeleta sepia.

En los archipiélagos, la unidad electoral para el Senado deja de ser la provincia y pasa a ser cada isla o agrupación de islas:

En Mallorca, Gran Canaria y Tenerife (islas mayores) la unidad electoral deja de ser la provincia y pasa a ser la isla, eligiéndose tres senadores en cada una. Siguiendo la regla general de marcar un candidato menos de los puestos en liza, el votante solo puede marcar hasta dos casillas.

Mientras que en Menorca, Ibiza-Formentera, que forman una única circunscripción conjunta, Lanzarote (que incluye La Graciosa), Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro se elige únicamente un senador por territorio. Al haber un solo escaño en juego, cada elector marca un único candidato, resultando elegido aquel que obtenga mayor número de votos.

Por su parte, Ceuta y Melilla, cada una de las dos ciudades autónomas, elige dos senadores, por lo que sus electores pueden señalar como máximo un candidato en la papeleta.

Clave para evitar el voto nulo el 29-N

Marcar en la papeleta sepia un número de casillas superior al permitido en cada circunscripción invalida automáticamente el voto al Senado según el artículo 96.2 de la LOREG.

Por el contrario, señalar menos candidatos del límite máximo permitido —por ejemplo, marcar uno o dos nombres en la Península, o un solo nombre en Mallorca, Tenerife o Gran Canaria— es completamente válido y se computa sin incidencias en el escrutinio.