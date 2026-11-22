Cuando concluya el escrutinio de las elecciones generales del 29-N, las papeletas depositadas a candidaturas que se queden sin escaño no desaparecen ni se anulan. Su destino legal y matemático sigue tres reglas fijas establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Cuentan como votos válidos en la circunscripción

Siempre que el sobre o la papeleta cumpla los requisitos formales de validez, esos sufragios forman parte del total de votos válidos de la provincia —junto con los votos a las demás candidaturas y los votos en blanco—. Este total sirve de referencia para calcular el umbral del 3 % en cada circunscripción, de modo que un mayor volumen de votos válidos eleva ligeramente el número absoluto de papeletas exigido para superar ese filtro legal.

Quedan fuera del reparto de escaños por dos vías

El voto a una formación sin diputados no se traduce en representación en el Congreso por dos motivos distintos previstos en el artículo 163 de la LOREG. Si la candidatura no alcanza al menos el 3 % de los votos válidos en esa circunscripción, queda excluida automáticamente antes de iniciar las divisiones de la regla D'Hondt. En provincias con pocos escaños, un partido puede superar holgadamente el 3 % e incluso sumar decenas de miles de votos en toda España sin lograr ningún diputado, porque sus cocientes en la tabla D'Hondt quedan por debajo de los que adjudican los asientos en juego. Esos votos tampoco se transfieren ni se suman a otros partidos.

No generan subvención estatal por voto

Según el artículo 175 de la LOREG, el Estado abona 0,81 euros por cada voto obtenido al Congreso únicamente cuando la candidatura logra que al menos uno de sus miembros obtenga escaño de diputado. Si una formación no consigue ningún diputado —ni en esa provincia ni en ninguna otra—, los votos recibidos no dan derecho a cobrar esa subvención por sufragio, por lo que el partido asume sin reembolso público los gastos de su campaña.