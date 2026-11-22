En la cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, son muchos los ciudadanos que se plantean dudas sobre los aspectos prácticos del día de la votación. Confundir la papeleta del Congreso con la del Senado, equivocarse de sobre o dañar el material electoral por despiste son errores relativamente comunes que tienen solución inmediata si se detectan a tiempo dentro del colegio electoral.

Solución inmediata: pedir un nuevo juego al presidente de mesa

Si estás en la cabina o en la zona de votación del colegio electoral y te das cuenta de que te has equivocado de papeleta, la has rasgado o has introducido por error la opción incorrecta dentro del sobre, el proceso tiene marcha atrás siempre que no hayas entregado el voto a la mesa.

En ese momento, el elector tiene pleno derecho a dirigirse a los miembros de su mesa electoral o a la zona donde se ubican los soportes con el material y solicitar o tomar un nuevo juego completo de sobres y papeletas.

Puedes comunicárselo al presidente o a los vocales de la mesa electoral. La normativa contempla que se facilite a los votantes el material oficial necesario si este ha sufrido algún deterioro, tachadura o si el elector requiere cambiar de sobre antes de votar. Es importante conocer que no es necesario justificar la opción elegida ni mostrar el contenido del sobre equivocado. Basta con desechar las papeletas incorrectas en las papeleras habilitadas al efecto en el colegio electoral para preservar el secreto del voto. Pero, ¿qué ocurre si metes dos papeletas del mismo partido dentro del mismo sobre?

Hay que recordar que en los comicios generales conviven dos sobres diferenciados: el sobre de color blanco (destinado al Congreso de los Diputados) y el sobre de color sepia (destinado al Senado).

El punto de no retorno: el momento de la urna

El límite legal para corregir cualquier error finaliza en el instante en que el elector entrega los sobres al presidente de la mesa electoral para ser introducidos en las urnas. Una vez que el presidente comprueba la identidad mediante el DNI, pasaporte o carnet de conducir y deposita el sobre en la urna, la votación se da por concluida y registrada en la lista del censo. A partir de ese momento, no es posible rectificar ni recuperar el voto.

¿Y qué ocurre en el voto por correo?

La situación es completamente distinta para quienes eligen la modalidad del voto por correo. Una vez que el elector deposita su sobre con la documentación en las oficinas de Correos y este queda registrado para su envío, la normativa no permite la modificación ni la rectificación del voto. Por este motivo, la Junta Electoral aconseja revisar detenidamente la correspondencia de papeletas y sobres antes de proceder a su entrega postal.

Errores que pueden invalidar el voto el 29-N

Para evitar que un despiste termine en un voto nulo durante el escrutinio, conviene tener en cuenta los fallos más habituales. La confusión de sobres e introducir la papeleta del Congreso en el sobre sepia del Senado o viceversa es muy frecuente, así como la duplicidad de papeletas de distintas listas, es decir, introducir dentro de un mismo sobre dos o más papeletas correspondientes a partidos políticos diferentes. Asimismo, realizar tachaduras, dibujos, escribir mensajes o alterar los nombres impresos en las papeletas oficiales del Congreso también invalida el voto.