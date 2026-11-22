La expresión de un candidato puede influir en la primera impresión que causa en los electores antes incluso de que conozcan sus propuestas. Esa es una de las cuestiones que analiza un equipo del laboratorio MACOM de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), dirigido por David Juárez, que ha estudiado las reacciones emocionales que provocan los carteles electorales de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

La investigación, realizada con 80 participantes, utiliza una técnica denominada face coding o codificación facial, que permite identificar cambios en el rostro, como movimientos de las cejas o de la boca, mientras los participantes observan las imágenes. El objetivo es detectar las respuestas que generan las fotografías y las composiciones de los carteles.

La imagen del candidato y la primera impresión

David Juárez explica que la apariencia de un político puede influir en la intención de voto porque los ciudadanos construyen impresiones sobre su competencia, confianza y liderazgo antes de disponer de información suficiente sobre sus propuestas.

En esa primera valoración intervienen elementos como la mirada, la postura, la vestimenta, la edad aparente y los rasgos físicos. Además, una misma expresión puede provocar reacciones diferentes dependiendo de la orientación política del elector y del contexto de la campaña.

El equipo ha examinado los carteles de los cuatro candidatos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los resultados muestran diferencias en la percepción de sus rostros y también en la respuesta prevista según la ideología de quienes observan las imágenes.

Pedro Sánchez: alegría, cercanía y desconfianza

El rostro de Pedro Sánchez en el cartel del PSOE obtiene una valencia positiva de 55 sobre 100, según el análisis del laboratorio. La emoción predominante es la alegría, de intensidad alta, asociada a la cercanía y el optimismo. También aparecen niveles elevados de empatía, aunque acompañados de cierta desconfianza. Juárez señala que estas últimas señales pueden interpretarse como recelo o distancia del candidato hacia el elector.

En cuanto a la composición, el cartel presenta una luminosidad equilibrada, colores cálidos y un contraste elevado que facilita captar la atención. Sin embargo, su densidad visual puede dificultar una lectura rápida. El conjunto tiende a generar interés y frustración.

La respuesta cambia según la orientación política. Entre los votantes de izquierdas, la actitud previa favorable hace que la reacción prevista sea neutra. El cartel refuerza el vínculo con el candidato, aunque la percepción de una menor honestidad puede penalizarlo.

Entre los votantes de derechas, cuya disposición inicial es desfavorable, predominan la desconfianza, el desprecio y la ira. El estudio apunta a un efecto de contraempatía: las emociones positivas que transmite el candidato pueden transformarse en rechazo por parte de este grupo. Por ello, el cartel difícilmente conseguirá persuadirles y podría movilizarles en su contra.

Feijóo: ira, dureza y confianza

El cartel de Alberto Núñez Feijóo presenta una valencia negativa de -67. Según el análisis, las emociones que predominan en su rostro son la ira, vinculada a la dureza y la combatividad, junto a la frustración y la desconfianza. Estas señales pueden interpretarse como firmeza, pero también como distancia o falta de energía.

La composición combina una imagen oscura, que puede restar cercanía, con una paleta de colores fríos asociada a la serenidad, la confianza y la institucionalidad. El contraste elevado favorece la atención y el conjunto evoca confianza e interés.

La respuesta media prevista del electorado, ponderada por perfiles, sería más bien neutra. Entre los votantes de izquierdas, la predisposición desfavorable hacia el PP apenas cambiaría: la expresión y la composición pesan más que un mensaje que conecta poco con sus prioridades.

En el electorado de derechas, los asuntos que aparecen en el cartel, como economía, impuestos y empleo, sí despiertan interés. También se valora especialmente la honestidad del candidato. Sin embargo, el análisis concluye que la imagen no mejora la disposición previa de estos votantes.

Abascal: frustración y combatividad

El rostro de Santiago Abascal transmite, para el electorado general, una expresión negativa marcada por la frustración, la ira y la desconfianza. El resultado puede interpretarse como dureza y combatividad, pero también como recelo e incomodidad.

El cartel presenta una luminosidad equilibrada, colores cálidos y un contraste elevado. Sin embargo, su densidad visual puede dificultar la lectura. Por su composición, tiende a generar interés y cierto grado de ansiedad.

Las diferencias entre bloques ideológicos son claras. Entre los votantes de izquierdas, la respuesta prevista es negativa, con desprecio y desconfianza. El estudio señala que predomina la contraempatía y que el cartel no solo tendría dificultades para persuadir a este grupo, sino que podría reforzar su rechazo. Los temas del mensaje tampoco conectan con sus prioridades.

Entre los votantes de derechas, la reacción prevista es ligeramente positiva, con interés y confianza. Los asuntos del cartel conectan con sus prioridades y la honestidad del candidato adquiere especial importancia. Aun así, la imagen no mejora la predisposición inicial.

Ada Colau: una expresión positiva con una respuesta electoral negativa

El análisis del cartel de Ada Colau arroja una valencia positiva de 26. Su rostro transmite alegría, asociada a la cercanía y el optimismo, además de matices de ternura y esperanza. También aparecen señales de desconfianza que pueden interpretarse como recelo o distancia respecto al electorado.

La composición cuenta con una luminosidad equilibrada, colores cálidos y un contraste que facilita captar la atención. El conjunto evoca interés y entusiasmo.

Sin embargo, la respuesta media prevista del electorado general es claramente negativa. Entre los votantes de izquierdas, la reacción sería neutra, aunque la percepción de una menor honestidad penaliza a la candidata. Pese a ello, el cartel tiende a mejorar ligeramente su disposición previa.

En el caso de los votantes de derechas, predominan la desconfianza, el desprecio y la ira. El laboratorio considera que el efecto principal puede ser movilizarles en contra y empeorar su predisposición inicial.