Mientras Trump se reunía con Putin y Xi Jinping para repartirse el mundo en un nuevo orden global, y Sánchez debatía con Feijóo quién será el siguiente en humillarse ante la tropa nacionalista de Cataluña y el País Vasco, en esta última región, todavía española, un simpatizante socialista, habitual de los mítines de Sánchez, le espetaba entre chulo y matón a un joven candidato del Partido Popular: "No me extraña que te pasen cosas, chaval".

El chaval se llama Jon Echeverría, y los del Rh específico y ocho apellidos euskaldunes le han recriminado que no se haya cambiado el suyo a Etxeberria. Ignoran no solo que hay el triple de Echeverrías que de Etxeberrias, sino que, si uno de Bilbao nace donde quiere, uno de San Sebastián, como Jon, escribe su apellido como le da la real gana. Como si quiere escribirlo con h. Pero es que, además, el propio Jon ha relatado que era su abuela quien le explicaba que su apellido se ha escrito de esa forma durante generaciones, se pongan como se pongan los nazionalistas lingüísticos.

A día de hoy, ni siquiera sé si votaré. Pero lo que sí tengo claro es que, si viviese en el País Vasco, votaría por este chaval. ¡Qué digo chaval, si es más valiente, más torero y más gitano que el mismísimo Paquiro que cantaba Federico García Lorca! Ahí lo tenéis, toreando a la manada habitual de cabestros resabiados, bisnietos del racista Sabino Arana, nietos del Arzalluz del Rh, hijos del terrorista Otegi y primos del "chulazo" de la Moncloa, como lo piropeó una admiradora —o al menos eso creía ella—.

Hablando de violencia, si algo ha vuelto a evidenciar esta campaña es que en una parte de España sigue sin haber libertad de expresión ni derecho de asociación política. Sí la hay en Andalucía, Canarias o Madrid, pero no en Cataluña ni, sobre todo, en el País Vasco, regiones que, si figuraran en el Índice de Democracia, estarían entre Marruecos y Kenia. El terrorismo actual es de baja intensidad, del mismo modo que, tras la amnistía de Sánchez, el golpismo en Cataluña es difuso. Pero ello no quita que, como las meigas en Galicia, haberlos, haylos. Ni uno ni otro han desaparecido; solo que, como ha revelado Puigdemont en una reciente entrevista, están esperando otra oportunidad propicia. Las ascuas no solo siguen calientes, sino dispuestas a volver a brillar con todo su siniestro esplendor al primer llamamiento de sus protagonistas en el pasado reciente, Otegi y Puigdemont.

En ese talante tranquilo de Jon Echeverría ante las amenazas —que en el País Vasco no se lleva el viento— se trasluce lo que decía Albert Camus del hombre rebelde, un hombre que dice no —a la violencia, a la dictadura, pero también al silencio cobarde—, pero que, si niega, no renuncia —no es pasivo ni acomodaticio—, sino que es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. En este caso, sí a la democracia liberal frente a esa tiranía de las minorías aliadas que impone la pinza entre nacionalistas y socialistas.

El ejemplo de Jon Echeverría nos muestra la paradoja vasca encarnada en el más vasco de los vascos a fuer de español, Miguel de Unamuno, cuando sentenció a los sublevados en Salamanca: "Venceréis, pero no convenceréis". Y eso es, en el fondo, lo que revela el "no me extraña que te pasen cosas, chaval", ya que quienes pretenden vencer mediante la agresión y el insulto han renunciado ya a convencer. Por eso lanzan piedras contra argumentos. Frente a la amenaza, la respuesta no es callar ni huir, sino seguir hablando, votar, discutir y ocupar la plaza. Porque una democracia no se defiende solamente con leyes y policías, sino con ciudadanos que se niegan a aceptar que pensar distinto sea motivo para que, como amenazan los intolerantes, "te pasen cosas".

Jon Echeverría tiene veintidós años y representa a los rebeldes con causa, a esos jóvenes que tienen corazón, pero también cerebro. España no puede permitirse que sigan dictando las normas quienes pretenden que borre su nombre. Los mismos que, si pudieran, borrarían al hombre. Esperemos que al chaval le pasen cosas, sí, grandes cosas a la altura de su coraje moral y al servicio de San Sebastián, el País Vasco, España y Europa.