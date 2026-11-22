Dos encuestas publicadas este domingo son claras respecto a lo más importante: la derecha tendrá una holgada mayoría, a partir de ahí hay divergencias: según el de GAD3 para ABC el PSOE está subiendo y se acerca al PP, aunque no tiene posibilidades de formar gobierno. Mientras que el de Hamalgama Métrica para VozPópuli marca un movimiento en sentido contrario: el PSOE habría bajado desde octubre y la mayoría de la derecha podría ser espectacular.

GAD3 advierte que el PSOE sube con fuerza, a pesar del cara a cara de Sánchez y Feijóo, pero aun así la mayoría de PP y Vox sigue estable por encima de los 190 diputados. Los socialistas habrían ganado dos puntos y medio desde la anterior encuesta, publicada el día 9, llegan al 28,4% y se sitúan en 110 diputados.

Además, esta subida no se produce a costa de un Frente Amplio que ya estaba en los huesos, pero no cae más: estaba en el 5,7% y ahora incluso gana una décima y mantendría los 7 escaños que tenía hace un par de semanas.

El PP retrocede, pero de una forma moderada: está en el 31,1%, es decir, 8 décimas menos que hace un par de semanas. Perdería también tres diputados, pero se mantiene en 131.

Y también estaría bajando Vox, que pasa del 18,6% al 18,1%, es decir, cinco décimas menos. No obstante, los de Abascal también aguantan bien en escaños: no pierden ninguno de los 63 que tenía y llevan la mayoría del hipotético gobierno con los populares a los 194 diputados, un margen más que holgado.

Más optimismo y hasta 210 diputados

Mucho más optimista para los partidos de la derecha es la encuesta de Hamalgama Métrica que publica VozPópuli y que eleva la mayoría de la derecha a los 210 diputados, una cifra por la que pocos sondeos apuntan en este momento.

El PP pierde sólo un par de décimas respecto al sondeo anterior, publicado a primeros de mes, y se queda en el 31,8%, con el que tendría 130 diputados. Por su parte, Vox sube, lo hace con fuerza y se coloca claramente por encima del 20%, llegando hasta el 20,6% y los 80 escaños. La mayoría de la suma de ambos partidos estaría, por tanto, en 210 diputados, una cifra que incluso alcanza los tres quintos del Congreso.

Por su parte, el PSOE pierde un punto, al contrario de la tendencia alcista que le dan todos los sondeos y pasando del 26,4% al 25,4%. Esto le llevaría incluso por debajo de los 100 escaños, concretamente a los 98.

La caída de los socialistas coincide además con una subida del Frente Amplio, que es prácticamente igual a la bajada del PSOE: ganan un punto y una décima para llegar al 6,5%. Aun así, no pasarían de los 9 escaños.

La encuesta de GAD3 se ha realizado entre el 16 y el 19 de este mes y ha contado con 1.500 entrevistas, mientras que la de Hamalgama Métrica ha contado con un trabajo de campo de 1.000 entrevistas realizado entre los días 10 y 20.