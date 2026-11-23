El domingo, en Salvados, Pedro Sánchez se comprometió a no conceder un referéndum de autodeterminación a Cataluña con la misma contundencia e idéntico argumentario con que negó la amnistía: su inconstitucionalidad. Esta vez ni siquiera recurrió a aquello de "hacer de la necesidad virtud" con que justificó su anterior traición.

No se lo creyó ni el entrevistador de La Sexta. Toda la entrevista fue la representación de un farsante. Un actor con ínfulas de galán de tranvía que ya no engaña a nadie. Salvo a quienes necesitan ser engañados para sostener su biografía de feligreses sin venirse abajo. ¡Ay, esa superioridad moral de nuestros actores y actrices! ¡Cuánta impostura!

Haciendo recuento de sus fechorías, resulta difícil escoger la peor de sus ocho años de gobierno. Pero no tanto señalar la que lo retrata como un prevaricador de libro: comprar su presidencia a cambio de siete monedas de oro.

Derrotar a Sánchez ya no es una cuestión ideológica, sino de decencia democrática. No se trata de vencer a un adversario político, sino de desalojar del poder a quien ha hecho del Gobierno un instrumento malicioso de control social y de erosión institucional. No es una disputa entre izquierdas y derechas, sino una exigencia elemental de higiene democrática.

Y esta vez no es una simple cuestión de opinión. El delincuente con quien cerró el trato lo ha delatado con la crueldad de quien llevaba años rumiando su venganza tras la humillación de aquella República de nueve segundos y su posterior huida en el maletero de un coche, mientras sus compañeros de aventura asumían las consecuencias.

¡Ay, cuánta miseria humana se esconde tras la gloria de nuestros prebostes! Mientras ellos adornan sus biografías, los ciudadanos corrientes hacemos de figurantes.

Ahora sabemos por boca de Puigdemont que quien negoció con él la amnistía es un "amoral", un "cínico", con una "ambición desmedida", dispuesto a vender a su madre por la poltrona presidencial.

Pero eso ya lo sabíamos. Y lo hemos denunciado en vano. Lo que quizá no tengan tan claro fuera de Cataluña es que Carles Puigdemont es un chiquilicuatre a la altura de Rufián, cuyo oficio consiste en encabronar a los españoles y dar alpiste a su parroquia con el cuento de la independencia para seguir viviendo del relato épico de 1714.

La expresión exacta sería cacarear. Y ante la gallina clueca que le ha salido en Ripoll alborotándole el gallinero, Puigdemont no podía desaprovechar la ocasión de demostrar quién es el gallo catalán con la cresta más grande.

Para los progres que aún anden despistados por Madrid y aledaños, Aliança Catalana, el estandarte de Sílvia Orriols, es lo mismo que Junts, pero sin hipocresía: derecha pura y dura con ínfulas xenófobas.

Durante décadas, Jordi Pujol y el resto del catalanismo se parapetaron tras el cuento del centralismo español para perpetuar el mayor acto de racismo cultural, nacional y lingüístico de la Unión Europea. Negándolo, por supuesto. De hecho, el tocomocho sanchista de la ultraderecha no es sino una copia de la estrategia utilizada por el nacionalcatalanismo desde la Transición para deslegitimar a cuantos nos opusimos a ese racismo cultural encubierto.

Pues bien, Sílvia Orriols amenaza con poner patas arriba el gallinero de la derecha catalana porque representa lo mismo que Pujol o Puigdemont, pero sin careta, sin lenguaje inclusivo ni zarandajas woke. Va a degüello a por el electorado estabulado y cebado durante décadas en la escuela catalana, TV3, Catalunya Ràdio, COMRàdio, La Vanguardia y mil digitales a la carta. Con las instituciones catalanas y sus presupuestos a su servicio.

Su cacareo es más descarado y disruptivo que el de Vox en España. Y más radical. Pregúntense: ¿por qué la profeta de Ripoll está diezmando a Junts? ¿Por qué arranca electores a bocados a ERC? Porque, más allá de una ideología burguesa surgida de las mismas familias catalanistas, el sustrato común es la xenofobia nacionalista. Su argamasa.

Por eso Puigdemont no apaciguará su ofensiva contra Sánchez. Cacareará como si no hubiera un mañana mientras hace lo imposible por frenar a Orriols. De lo contrario, aparecerá como un colaborador —botifler— ante las generaciones nacionalistas que él mismo ayudó a crear. Y de las que vive. En eso consiste toda su epopeya histórica: en controlar los réditos que aporta.

CODA: El daño causado por Sánchez a la cohesión territorial de España lo pagarán las siguientes generaciones. Con conflictos. Y la degradación moral y cívica que ha institucionalizado en el ADN de una izquierda analfabeta e irresponsable habrá envenenado el ejercicio de la democracia durante décadas.

Aunque no se note, España tras el sanchismo será lo más parecido a un país derruido después de una guerra. ¡Pobre del Gobierno responsable que tenga que reconstruir este muradal!