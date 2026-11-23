Cerca de 200 personalidades del mundo de la cultura han decidido implicarse en la campaña electoral del Frente Amplio, pero el destinatario de su llamamiento no es Pedro Sánchez ni el PSOE. El manifiesto, promovido por Recortes Cero bajo el lema 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza', reclama directamente el voto para la candidatura de Ada Colau en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una movilización de figuras conocidas del cine, la literatura, la música y las artes que sitúa el foco en la izquierda alternativa y deja al presidente del Gobierno en un segundo plano.

Entre los firmantes figuran nombres tan conocidos como Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, Luis García Montero y Rosa Montero. También aparecen el músico Rayden, la rapera Sara Socas, la ilustradora Flavita Banana, las actrices Vicky Peña y Mercedes Sampietro, el filósofo Santiago Alba Rico, el cineasta Emilio Martínez Lázaro y el pintor Antonio López, que cierra simbólicamente la lista de Frente Amplio por Madrid. A ellos se suman Emilio Gutiérrez Caba, Geraldine Chaplin, Javier Ruibal, Joaquín Oristrell, Juan Madrid y Fernando Valladares, entre otros.

La iniciativa fue presentada este lunes por el ministro de Cultura y número dos de la candidatura por Barcelona, Ernest Urtasun, durante un acto electoral celebrado en Madrid. Le acompañaron la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot; la escritora y exdirigente de Sumar Elisabeth Duval, y la periodista Nerea Pérez de las Heras. El propio García Montero acudió al encuentro, mientras que entre los invitados figuraban representantes de distintas instituciones culturales.

Uno de los asistentes más llamativos fue Enrique Cerezo, productor cinematográfico y presidente del Atlético de Madrid, que se acercó brevemente antes del comienzo para saludar a Urtasun, aunque no permaneció en el acto.

Una izquierda alternativa que no quiere depender del PSOE

El manifiesto reclama una alternativa política que sitúe las necesidades de la mayoría social en el centro de las decisiones. Sus promotores apuestan por una mayor redistribución de la riqueza, una fiscalidad más elevada para bancos, monopolios y grandes fortunas, el blindaje constitucional de las pensiones públicas y la expulsión de los fondos de inversión del mercado de la vivienda.

También defienden incrementar la inversión en sanidad, educación, cultura y ciencia, garantizar salarios dignos, facilitar el acceso a una vivienda asequible y avanzar en la transición ecológica. En política internacional, el documento reivindica que España se convierta en un factor de paz.

El planteamiento responde al programa electoral de Frente Amplio y a su intención de presentarse como una opción propia dentro del espacio de la izquierda. La coalición, en la que participan distintas formaciones procedentes de Sumar y otras organizaciones, busca consolidar una candidatura con identidad diferenciada del PSOE, aunque mantiene abierta la posibilidad de compartir responsabilidades de Gobierno con los socialistas.

En este contexto, Urtasun aprovechó el acto para cargar contra los gobiernos autonómicos del PP y Vox, a los que calificó de "amenaza para la cultura". El ministro defendió que los profesionales del sector deben implicarse en la protección de una sociedad democrática, plural y libre. Además, anunció que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la cláusula incluida en las ayudas audiovisuales de Castilla y León que exige renunciar al denominado adoctrinamiento ideológico.

También puso como ejemplo las posibles cancelaciones de representaciones teatrales, entre ellas una obra sobre Federico García Lorca en Pinto. El Ayuntamiento de esta localidad madrileña ha rechazado las acusaciones de censura.

García Montero sí mira al PSOE, pero lanza reproches

La intervención de Luis García Montero introdujo un matiz en el discurso de la jornada. El director del Instituto Cervantes defendió la necesidad de que gobierne la izquierda y reconoció su apoyo a las listas conjuntas entre PSOE y Frente Amplio para más de 40 circunscripciones al Senado.

Sin embargo, sus palabras tampoco fueron un respaldo sin reservas a los socialistas. García Montero reprochó al PSOE que, en ocasiones, por su "deseo institucional", se olvide del socialismo y se desplace hacia posiciones de derecha. Al mismo tiempo, criticó a una parte de la izquierda alternativa por centrarse en exhibir su pureza ideológica y olvidar las responsabilidades institucionales que implica gobernar.

Preguntado por la conveniencia de que Frente Amplio obtenga un resultado suficiente para gobernar junto al PSOE, aseguró sentirse orgulloso de los logros de los ejecutivos compartidos entre socialistas y la izquierda alternativa. "Estaría muy bien que gobernara la izquierda", concluyó.

Así, mientras el manifiesto concentra sus adhesiones en una candidatura distinta a la socialista, uno de sus firmantes más destacados deja claro que la fórmula de Gobierno que defiende sigue pasando por los pactos con el PSOE. Una diferencia que refleja las tensiones habituales dentro del espacio político situado a la izquierda de Sánchez.

Ayuso, Vox y la acusación de censura

El acto también sirvió para dirigir las críticas hacia el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Elisabeth Duval advirtió del riesgo de censura que, a su juicio, representa Vox y acusó al PP de estar dispuesto a aceptar recortes de contenidos y libertades culturales si necesita el apoyo de los de Santiago Abascal para gobernar.

Por su parte, Manuela Bergerot denunció lo que calificó de "asfixia financiera" del Ejecutivo madrileño sobre determinadas instituciones culturales, citando el caso del Círculo de Bellas Artes. También acusó a Ayuso de impulsar un "plan sistemático de censura" y mencionó los señalamientos públicos a artistas como Nacho Duato e Isabel Coixet.

Urtasun agradeció el respaldo de las cerca de 200 personalidades y anunció que este miércoles, a las 8:00, se abrirá una página web para incorporar nuevas adhesiones. La campaña cultural de Frente Amplio suma así nombres conocidos a una candidatura que pretende disputar el espacio electoral de la izquierda sin limitar su mensaje a la continuidad del proyecto de Pedro Sánchez.