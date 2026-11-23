El PSOE ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que varios cargos y militantes de la formación bailan en la estación de tren de Sol, en plena recta final de la campaña electoral hacia los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

En las imágenes publicadas por la federación madrileña participan el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, junto a otros integrantes del partido.

Los participantes levantan las manos y se mueven al ritmo de la música haciendo gestos como corazones con las manos, pulgares y puños en alto, mientras se intercalan distintas fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se cierra la secuencia con la imagen del beso junto a su mujer, Begoña Gómez.

Solo porque hoy tengas derechos no quiere decir que los vayas a tener mañana. Desde Sol hasta la Moncloa. Vota con toda tu alma ❤️ pic.twitter.com/0HMLgRM2x3 — PSOE Madrid (@psoe_m) November 21, 2026

Baile y campaña electoral en una estación tras 115 fallecidos en las vías

El vídeo se ha grabado en una infraestructura ferroviaria apenas tres semanas después del accidente de tren ocurrido en Urda, en el que fallecieron 69 personas, y tras el siniestro registrado meses antes en Adamuz. En conjunto, ambas tragedias ferroviarias ocurridas en un intervalo de nueve meses dejaron 115 fallecidos y mantienen abiertas investigaciones judiciales y técnicas sobre la gestión de la red ferroviaria, mientras las familias de las víctimas siguen reclamando explicaciones al Gobierno.

La elección de la estación de Sol para grabar y difundir esta pieza audiovisual se suma al despliegue publicitario que el partido de Pedro Sánchez ya había instalado en ese mismo recinto días antes. Los socialistas empapelaron paredes y techos de esta estación de Cercanías, una de las más transitadas de la capital, con cartelería roja y el lema "Vota con fuerza", una campaña que permanecerá activa hasta el 27 de noviembre, dos días antes de la cita con las urnas.

Reacciones políticas y en redes

La difusión del vídeo ha provocado reproches inmediatos tanto en redes sociales como desde la oposición. El Partido Popular ha censurado la grabación con el mensaje "El PSOE haciendo bailecitos en una estación de tren. Frívolos por fuera, podridos por dentro".

El PSOE haciendo bailecitos en una estación de tren. Frívolos por fuera, podridos por dentro. https://t.co/cz9lGZqBga — Partido Popular (@ppopular) November 22, 2026

En X, numerosos usuarios han calificado el gesto de "desafortunado" al producirse en una estación ferroviaria poco después de los siniestros de Urda y Adamuz.