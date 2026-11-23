Una de las principales inquietudes de los ciudadanos que deciden ejercer su derecho al voto por vía postal es conocer el estado exacto de su envío. Con el objetivo de garantizar la total transparencia y tranquilidad del electorado de cara al 29-N, la sociedad estatal Correos habilita un sistema de seguimiento online que permite verificar paso a paso la trazabilidad del sufragio hasta su depósito definitivo en la mesa correspondiente.

El aspecto central que deben tener en cuenta todos los electores es que una vez aprobada la solicitud de voto por correo por la Oficina del Censo Electoral, la persona pierde automáticamente el derecho a votar en la mesa presencial el 29-N. Por ello, debe recibir la documentación a tiempo a domicilio y emitir el voto durante los plazos establecidos.

Pasos para comprobar el estado de tu voto por correo

El proceso de consulta es completamente telemático y gratuito. Para conocer si la documentación ha llegado a su destino, el usuario debe acceder a la web oficial o aplicación de Correos, ya que en los días previos y durante la jornada electoral, la página principal del operador postal habilita un acceso directo específico para el seguimiento de las elecciones generales.

Al depositar el sobre en la oficina postal tras realizar el trámite de entrega, el ciudadano recibe un resguardo o justificante que incluye un código de seguimiento único (compuesto por una combinación de números y letras). Al introducir este localizador en el buscador de la web, el sistema devuelve de manera inmediata la fase en la que se encuentra el paquete postal:

En admisión : el sobre ha sido entregado en la oficina de Correos.

: el sobre ha sido entregado en la oficina de Correos. En tránsito : el envío se dirige hacia la delegación provincial o localidad de destino.

: el envío se dirige hacia la delegación provincial o localidad de destino. En reparto : la documentación se encuentra asignada al cartero encargado de entregarla físicamente en el colegio electoral.

: la documentación se encuentra asignada al cartero encargado de entregarla físicamente en el colegio electoral. Entregado: el sobre ha sido depositado formalmente ante el presidente de la mesa electoral en el municipio correspondiente.

¿Cuándo debe figurar como 'Entregado' en la web?

Los plazos legales establecen que la entrega de todos los sobres de voto por correo a sus respectivas mesas electorales se realiza el mismo domingo 29-N, antes de las 9:00 de la mañana (momento en el que se constituyen oficialmente los colegios y comienza la votación).

Por este motivo, aunque el localizador indique que el sobre ya ha llegado a la localidad o a la oficina de destino en los días previos, el estado final de 'Entregado en mesa' no se actualizará de forma definitiva en la plataforma digital hasta que el personal de Correos entregue físicamente las valijas electorales a los presidentes de mesa justo a la hora de apertura de los colegios.

Qué hacer si surge una incidencia en el seguimiento

Si al consultar el localizador en los plazos previstos se detecta cualquier anomalía, como un retraso injustificado o un aviso de entrega fallida, el elector debe actuar con rapidez acudiendo a la oficina de Correos donde realizó el depósito aportando el resguardo original y contactando con el servicio de atención al cliente de la compañía o consultando directamente con la Junta Electoral de Zona para verificar el estado administrativo del sufragio y asegurarse de que el voto no ha quedado retenido por problemas en la dirección de entrega.