Los sondeos vienen dando cuenta de un repunte en la intención de voto al partido de Pedro Sánchez en campaña, algo que los especialistas consideran normal. Normal en el sentido de que suele ocurrir, y sólo en ese. A lo de volver a votar por Sánchez sería benévolo aplicarle aquello célebre que dijo el doctor Johnson sobre el segundo matrimonio, que era el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. No se atisba en ese voto ninguna esperanza. Ni eso tienen para compensar el deseo de prescindir de la experiencia y sumirse en la ceguera voluntaria.

Votar con la nariz tapada, como recomendaba Indro Montanelli en Italia, es a veces necesario y, en ocasiones, inexplicable. Este es el caso de una notable cantidad de gente que hace tres años se dejó llevar por la ilusión ilusionante de la ministra que acaba de rechazar la Organización Internacional del Trabajo, y que ahora se dispone a entregar su voto a Sánchez. Los desilusionados de Sumar van a perdonarle al presidente escándalos de corrupción, engaños y desastres, y no pueden equilibrar la balanza con ningún importante resultado, porque la mayoría de los españoles vive peor que antes. Para hacer lo que quieren hacer, tienen que taparse algo más que la nariz, aunque algunos han encontrado la salida de emergencia: olvidar que votaron por Sumar en 2023. Siempre fueron del PSOE.

La memoria es un artefacto muy moldeable. Se ajusta desde el presente y así se armoniza todo. Después de la gran recesión de 2008, una parte de los que habían votado ese año por un presidente que negaba que pudiera haber una crisis —el mismo que guardaba joyas millonarias en la caja fuerte— se olvidaron de que habían votado por él. Te encontrabas a votantes de Zapatero que habían borrado por completo aquel voto suyo de su memoria. Una parte interesante de los amnésicos era de la "izquierda volátil", ubicada en las mismas coordenadas que los olvidadizos de ahora. Y cómo no iban a querer olvidar. Creyeron a Pedro Solbes, que era el Carlos Cuerpo de Zapatero y que, como Supertramp, decía "crisis, ¿qué crisis?". Votaron con la nariz tapada para que no llegara la "derecha extrema", que "iba a quitar derechos" —igualito, igualito—. Y en nada de tiempo, bajo aquellos que negaban, la economía española quedó destruida.

Hay que subrayar, para darse cuenta de cómo funciona esto, lo que tuvo que pasar para que el PSOE perdiera cuatro millones de votos entre 2008 y 2011. Pero ni la ruina total ni un candidato como Rubalcaba lo hicieron bajar de los siete millones de votos. Es la excepción ibérica: sólo en España y Portugal mantienen los partidos socialistas, de forma continuada, niveles de voto tan altos, con la diferencia de que los portugueses no tienen un historial como el de Sánchez. Es la excepción española. Gracias a esa excepción, el partido favorecido no rectifica ni cambia ni mejora. Al revés. Y los que le perdonan lo imperdonable tienen que seguir tapándose la nariz, cerrando los ojos y, cuando todo se viene abajo, enterrar en el olvido lo que hicieron.