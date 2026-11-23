El barómetro del CIS hecho público este lunes prevé una victoria aplastante del PSOE en las elecciones del próximo domingo, un dato que contradice diametralmente el consenso del resto de estudios demoscópicos. Según el estudio dirigido por el socialista Félix Tezanos, el PSOE estaría por encima del 34% en intención de voto, casi diez puntos más que el PP, lo que permitiría a Pedro Sánchez gobernar con tranquilidad a través de una mayoría parlamentaria de izquierdas que haría innecesario el apoyo del partido de Puigdemont.

Según los números de Tezanos, Sánchez arrasa porque el centroderecha se desploma, hasta el punto de que la suma de PP y Vox —40,3%— estaría casi cinco puntos por debajo de las elecciones de 2023. El desgaste de la última legislatura, los escándalos de corrupción, los accidentes mortales en los ferrocarriles y las concesiones al separatismo no solo no habrían perjudicado a un Sánchez pletórico, sino que los votantes lo estarían premiando en detrimento de la opción de cambio que lidera Alberto Núñez Feijóo.

El optimismo disparatado del CIS choca con la percepción del propio presidente del Gobierno, que insiste estos días en que su partido está llevando a cabo una remontada. Según Tezanos, ese esfuerzo que reclama Sánchez a sus votantes sería innecesario, por cuanto una amplia mayoría de ciudadanos va a entregarle su confianza el próximo día 29.

El estudio publicado este pasado lunes es el barómetro de noviembre, por lo que, al no ser una encuesta electoral propiamente dicha, no asigna escaños a las opciones políticas, sino tan solo intención de voto. Aun así, los porcentajes atribuidos a cada partido son mucho mejores para la izquierda que los publicados antes de la campaña electoral. Ya entonces, el CIS aseguró que el PSOE estaría en un máximo de 143 diputados, por 106 del Partido Popular.

Como siempre que las expectativas del PSOE se desploman, Félix Tezanos, disciplinado militante socialista, sale al rescate. Este último servicio a su partido, sin embargo, excede de lo tolerable en un contexto electoral en el que hasta el propio Pedro Sánchez reconoce que va por debajo de su principal rival. A estos efectos, el barómetro del CIS es propaganda gubernamental para influir en el resultado de las elecciones, una actitud inadmisible en una democracia a la que el PP, como ya han anunciado en Génova no sin cierta sorna, pondrá fin de manera inmediata si Núñez Feijóo alcanza una mayoría suficiente para gobernar.