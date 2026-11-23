Un concejal socialista de Huesca, Roberto Cacho, publicó un vídeo en el que quema una papeleta electoral del PP y termina con la frase "Pedro, yo sí te voto", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La grabación, difundida en redes sociales durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre —justo una semana antes de que se celebren—, ha provocado las críticas del PP y de Jorge Azcón, mientras que el PSOE ha restado importancia al gesto y ha acusado a los populares de utilizarlo para atacar a la formación.

En el vídeo, Cacho muestra la papeleta de Ana Alós y del Partido Popular y afirma: "Por fin me ha llegado la papeleta de Ana Alós y el Partido Popular. Por fin". A continuación, prende fuego al papel con un mechero y remata con el mensaje dirigido a Sánchez. La publicación fue retirada después de que se extendiera la polémica.

El PP reclama al PSOE que actúe

El Partido Popular de Huesca denunció el gesto, al considerar que supone una falta de respeto hacia una opción política legítima y hacia sus votantes. "¿Esto es espíritu democrático PSOE Alto Aragón?", escribió en sus redes. Además, reclamó al PSOE oscense que se pronuncie sobre la actuación de su concejal.

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP regional, pidió a la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, que actúe "inmediatamente y con contundencia" y que Cacho deje su acta de concejal. Azcón también se ha referido al edil con la expresión "espíritu de Torquemada".

Espero que @Pilar_Alegria actúe inmediatamente y con contundencia para separar a este individuo con espíritu de Torquemada del acta de concejal. Los oscenses no se merecen semejante representante en el Ayuntamiento de Huesca. pic.twitter.com/y4a7BjyNeb — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) November 22, 2026

Por su parte, Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, señaló que "nunca en una democracia se puede permitir actitudes como la de este concejal". Por ello, "desde nuestra posición pediremos su cese inmediato".

Además, la controversia se produce poco después de que Azcón criticara a la candidata socialista por Huesca, Begoña Nasarre, por entrar con un teléfono móvil al plató del debate electoral de Aragón TV. El PSOE atribuyó aquel episodio a un error humano.

El PSOE minimiza el gesto y contraataca

Los socialistas restaron importancia a la grabación y aseguraron que el concejal se limitó a desprenderse de una papeleta, algo que, según su comunicado, también harán los candidatos del Partido Popular cuando reciban las del partido socialista.

La formación señaló que el vídeo ya ha sido retirado y acusó a los populares de aprovechar cualquier imagen o gesto para "despreciar y descalificar al PSOE o a cualquier otra fuerza de izquierdas".

El PSOE de Huesca también reprochó al PP que cuestione el sistema electoral y el voto por correo, mientras critica lo sucedido con la papeleta recibida por Cacho. Los socialistas defendieron que "lo antidemocrático es cuestionar el sistema electoral y el voto por correo". Asimismo, marcaron distancias entre la responsabilidad de un concejal de la oposición en Huesca y la del presidente autonómico e instaron a Azcón a "dejar de hacer oposición a la oposición".

La polémica se extiende a Isaac Claver y Vox

El comunicado socialista también carga contra el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, al que acusa de haber tardado en retirar publicaciones institucionales tras dos denuncias ante la Junta Electoral. El PSOE sostiene que esos contenidos se difundieron en redes oficiales y con dinero público para favorecer los intereses del PP.

Por su parte, Vox ha condenado el vídeo de Cacho y ha calificado de "impresentables" sus formas de hacer política. La formación ha hablado de "amenazas veladas" contra el PP y ha interpretado el gesto como una insinuación de que los socialistas podrían "incendiar las calles" si el resultado electoral no les favorece.