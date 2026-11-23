El Partido Popular ha dejado claro cuál será una de sus primeras decisiones en el Consejo de Ministros si Alberto Núñez Feijóo alcanza la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Según han afirmado los populares a través de su perfil oficial en la red social X, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, encabeza la lista de relevos inmediatos: "Es uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar".

El aviso coincide con un nuevo escrito presentado este domingo por el PP ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir la entrega de tres estudios demoscópicos que siguen sin ver la luz. Desde la dirección nacional del partido denuncian que el organismo público ha respondido a sus peticiones previas sobre los estudios 3584, 3590 y 3591 sin concretar ninguna fecha de publicación, pese a que la campaña termina este viernes y desde mañana entra en vigor la prohibición legal de difundir sondeos.

En su reclamación ante el árbitro electoral, los populares exigen recibir en un plazo máximo de 48 horas los resultados provisionales de una encuesta cuyo trabajo de campo concluyó el pasado viernes. Además, reclaman saber cuándo terminará otra investigación actualmente en curso y en qué fecha estarán disponibles sus datos, así como acceder de inmediato a los resultados completos de un tercer estudio que continúa pendiente.

Génova solicita que toda esta documentación se facilite a los partidos políticos incluso si se cierra durante los cinco días previos a la cita con las urnas, cuando la legislación electoral impide su difusión pública. Fuentes de la dirección nacional del PP sostienen que "en unas elecciones no puede haber candidaturas con más información que otras" y advierten de que "la información electoral no puede ser patrimonio exclusivo del Gobierno: mismas reglas, mismos datos y mismas garantías para todos".

Hoy ha salido el último CIS de Tezanos. Y será el último porque Feijóo le va a despedir en cuanto llegue a Moncloa. Uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar 🤤🤤 — Partido Popular (@ppopular) November 23, 2026

La ofensiva jurídica de los populares se produce el mismo día en que el CIS ha publicado una nueva encuesta que otorga al PSOE una ventaja de diez puntos sobre el PP a seis días de los comicios. Desde las filas populares desacreditan por completo estas cifras y atribuyen el sondeo a la voluntad de favorecer electoralmente a Pedro Sánchez.

"Hay encuestas que sirven para conocer lo que piensan los españoles y otras que están diseñadas para tranquilizar a quien las encarga", señalan fuentes del partido, insistiendo en su mensaje directo al responsable del instituto demoscópico: "Este será su último CIS si el PP gobierna a partir del domingo".

En la formación de Feijóo también han ironizado con que Tezanos "esta vez se ha quedado corto" y han subrayado que el propio mensaje de campaña socialista, centrado en trasladar una idea de remontada electoral, contradice los datos difundidos por el organismo público. Asimismo, el PP ha calificado la encuesta de "malversación", ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar "el dinero de los ciudadanos para alimentar su optimismo electoral" y ha reclamado un CIS "independiente, riguroso y al servicio de la sociedad" frente a lo que consideran una "herramienta de propaganda política".