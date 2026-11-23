"Vamos a ganar y vamos a gobernar". Ese es el mantra que el PSOE repite desde que convocó las elecciones. Ferraz lleva semanas vendiendo entusiasmo, asegurando que la militancia está enchufada y que afronta la campaña con ánimo. "Se nos dan bien las campañas electorales y nos gustan", presumen fuentes socialistas a siete días de la cita con las urnas. Un optimismo que choca de frente con la mayoría de los sondeos, que pronostican un mal resultado para los socialistas y una mayoría de PP y Vox. La única excepción es el CIS de José Félix Tezanos, que sitúa al PSOE casi diez puntos por delante del PP. Pese a los números, en Ferraz se resisten a asumir el escenario que dibujan las encuestas y confían en que el sprint final les permita darle la vuelta a las urnas.

"Seguimos con la campaña electoral, encaramos la última semana iba a decir que la semana de la remontada, pero es que igual hemos remontado ya y lo que ahora estamos intentando conseguir son los diputados que nos faltan para ganar sino también para gobernar", ha asegurado, con optimismo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El dirigente socialista ha elevado el tono en la recta final, pasando de advertir de que un Gobierno de PP y Vox sería "involución" a agitar el fantasma de un Ejecutivo con "machistas, nostálgicos del franquismo y xenófobos" frente a "un gobierno que apueste por la igualdad entre hombres y mujeres". Una forma de deslegitimar por adelantado la alternativa política que pueda salir de las urnas, presentando la elección entre bloques como una disyuntiva moral.

"Estamos en una tendencia completamente al alza, según reconocen todas las encuestas", ha defendido Bolaños, pese a que los sondeos publicados apuntan a una ventaja considerable del bloque de la derecha. La estrategia socialista pasa ahora por apelar a la movilización y elevar la participación hasta el 75%, convencidos de que una mayor afluencia a las urnas puede traducirse en 176 escaños para el PSOE. Ferraz se agarra así a la movilización como tabla de salvación frente a un resultado que, a día de hoy, la mayoría de las encuestas dista de avalar.

La campaña entra en su última semana, un tramo en el que cada error y cada acierto pueden resultar decisivos. En ese escenario se enmarca el debate a cuatro del próximo jueves, una de las últimas oportunidades para alterar el rumbo electoral.

Los socialistas se resisten a dar por perdido ningún flanco y tratan de ampliar su electorado a la desesperada. Para ello, Pedro Sánchez adapta su discurso al público que necesita conquistar: un perfil moderado en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo para atraer al votante indeciso entre PSOE y PP, y guiños a la izquierda más exigente con propuestas que ni siquiera figuran en el programa socialista, como el impuesto a los ultrarricos, con el que busca arañar votos al Frente Amplio.