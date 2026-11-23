Ester Muñoz ha aprovechado el debate a ocho de los portavoces parlamentarios para poner el foco en la igualdad y lanzar un reproche a la izquierda por la ausencia de mujeres entre sus representantes. "En este mismo debate, los cuatro hombres de izquierdas son hombres", ha señalado la portavoz del PP.

Muñoz ha ido un paso más allá al dirigirse directamente a uno de los participantes: "Uno incluso no es el portavoz del grupo parlamentario, ha cambiado a la mujer que era portavoz parlamentaria para venir él".

"Yo quiero hablar de igualdad porque en esta legislatura hemos visto cosas para las mujeres que han sido terribles", ha afirmado antes de enumerar algunas de las polémicas.

🔴 #DIRECTO | Ester Muñoz del PP: "Aquí hay dos modelos: el del Gobierno y sus cómplices, que han sacado a violadores a la calle, que tienen pulseras que no funcionaban; o el del Partido Popular, que lo que le propone a las mujeres es que agresores sexuales y pederastas,… — Libertad Digital (@libertaddigital) November 23, 2026

"Han sacado a violadores a la calle"

La portavoz popular ha recordado las rebajas de condenas y excarcelaciones derivadas de la conocida como ley del solo sí es sí. "En esta legislatura hemos visto cómo se sacaban a violadores a la calle antes de tiempo", ha denunciado.

También ha puesto el foco en las pulseras de control de los agresores de violencia de género. "Hemos visto cómo las pulseras no funcionaban y el Gobierno sabía que las pulseras antimaltrato de las mujeres más vulnerables no funcionaban".

Muñoz ha añadido que el dinero destinado a estos dispositivos está siendo investigado por la Fiscalía Europea para determinar si pudo existir malversación. Frente a ello, ha contrapuesto las propuestas del PP, entre ellas la prisión permanente revisable para agresores sexuales y pederastas. "Aquí hay dos modelos: el del Gobierno y sus cómplices, que han sacado a violadores a la calle, que tienen las pulseras que no funcionaban, o el modelo del Partido Popular", ha sentenciado.

"¿Por qué has quitado a tu portavoz?"

Y ha insistido en la ausencia de mujeres entre los representantes de la izquierda: "¿Por qué has quitado a tu portavoz? ¿Por qué vienes tú? ¿Por qué lo has sustituido? ¿Esos feministas?", en referencia a Emilio Delgado.

Muñoz ha terminado haciendo un llamamiento electoral a las mujeres de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre: "Las mujeres tenemos que votar en defensa propia de este Gobierno y de sus cómplices, los señores que están aquí defendiendo hoy a la izquierda".