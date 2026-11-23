Alberto Núñez Feijóo tiene previsto ser entrevistado esta última semana de campaña en TVE, probablemente por Silvia Intxaurrondo, y quizá el último día de la contienda, el próximo viernes. Antes de acudir a la cadena, a la que vetó para organizar cualquiera de los debates de candidatos, ha arremetido duramente contra la cadena: "Parece una televisión norcoreana", ha dicho en una entrevista en Antena 3.

Preguntado por si llevará a cabo las mismas prácticas que Pedro Sánchez, que colonizó RTVE en pleno recuento de fallecidos por la DANA, el presidente del PP ha criticado duramente a las "productoras externas que se forran con dinero público, cobrando millones de euros, con independencia de su audiencia". "Los informativos de TVE son una vergüenza", ha añadido.

Feijóo ha defendido la necesidad de "cumplir la ley" y "ser coherentes con ella" para garantizar la "proporcionalidad", dado que la renovación de la cadena se llevó a cabo por votación del PSOE de Pedro Sánchez y sus socios, en un Pleno que PP y Vox pidieron cancelar, como ocurrió con la sesión de control aquella jornada, por la emergencia de Valencia. El Gobierno acabó asaltando el ente público y, por primera vez, la renovación se produjo sin consenso de los dos grandes partidos.

En las elecciones de 2023, Feijóo concedió una entrevista a Intxaurrondo en el último lunes de campaña, que después se interpretó como uno de los errores de la campaña que le dejó a cuatro escaños de la Moncloa. El líder del PP aseguró que el PP había revalorizado siempre las pensiones conforme al IPC, pero en realidad hubo años que las subió, pero por debajo de ese indicador.

El fantasma del 23

La polémica se extendió durante toda la última semana de campaña y el PSOE aprovechó lo ocurrido para presentar al candidato popular como un mentiroso frente a Sánchez, a pesar de que el presidente defendió que no pactaría con Podemos, que no acabaría con el delito de sedición y que no aprobaría la amnistía, y acabó haciéndolo.

Por ello, Feijóo ha asegurado que, dado que Sánchez ha prometido ahora, durante una entrevista en laSexta, que no aceptará un referéndum en Cataluña, probablemente acabaría convocándolo si lo necesitara para repetir como presidente.

El presidente del PP ha prometido que derogará la Ley de Amnistía durante su entrevista este lunes en Antena 3, porque "es un compromiso político y los compromisos se cumplen". Acabar con la norma no revertiría sus efectos y el prófugo de la justicia podrá regresar igualmente a España. Feijóo también ha asegurado que sustituirá la Ley de eutanasia por una norma que refuerce los cuidados paliativos, según ha dicho.

Sobre la independencia judicial, ha garantizado que cambiará las mayorías para que los jueces puedan elegir a los jueces, y promoverá una ley para que ningún miembro del TC o el fiscal general puedan ser designados si han ejercido algún cargo político en los cinco años anteriores. Una forma de intentar despolitizar ambas instituciones, después de la injerencia de Sánchez los últimos años.

También ha prometido no indultar nunca a un fiscal general condenado, como es el caso de Álvaro García Ortiz, y promover su salida en caso de que sea imputado, reformando para ello el Estatuto fiscal. "No puede haber un fiscal general del Estado imputado", ha defendido el líder del PP.