El debate a cuatro que tendrá lugar el próximo jueves, penúltimo día de campaña, podría ser determinante para convencer a los votantes indecisos el 29-N. Será la primera vez que se enfrenten Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, en una cita organizada, de nuevo, por la Academia de la Televisión. El presidente intentará mejorar la actuación que tuvo en el cara a cara con Feijóo, del que salió claramente derrotado.

El presidente del PP ha admitido, durante una entrevista en Telecinco, desconocer si Sánchez "bajará o subirá el tono", pero se anticipa a su estrategia: "Me imagino que hará una cosa simple: Feijóo-Abascal, Feijóo-Abascal, Feijóo-Abascal, pero tampoco me preocupa mucho", ha dicho, al ser preguntado por cómo afronta la cita. A continuación, el líder del PP ha sentenciado que el "Feijóo-Abascal es un tema que está ya tan puesto que la mayoría de la gente ya no lo escucha".

Sánchez ya intentó, durante el enfrentamiento con Feijóo, sacar a colación a Abascal en varias ocasiones, lo que el líder del PP le reprochó, recordándole que estaba debatiendo con él, y no con el líder de Vox. "Ya habrá tiempo de hacerlo con el resto la semana que viene", sentenció. Es previsible, por tanto, que el jefe del Ejecutivo recurra a esta estrategia en el debate a cuatro, para volver a agitar el fantasma del miedo a la derecha.

Según fuentes del PP, Feijóo pidió documentación para preparar el debate a cuatro nada más concluir el cara a cara con Sánchez. Sin haberse levantado siquiera de la mesa, conversó con su equipo brevemente y le pidió focalizarse ya en la siguiente tarea. Una actitud que mantuvo en la furgoneta de vuelta que les trasladó a la sede del PP de la calle Génova para celebrar el resultado del enfrentamiento.

Ante sus militantes, la mayoría de Nuevas Generaciones, el líder del PP pidió, de nuevo, pensar en "la segunda vuelta", en referencia en este caso a las elecciones del 29-N, y no al debate a cuatro. Feijóo lleva días haciendo un llamamiento a los votantes para "no confiarse", con el objetivo de movilizar al electorado y que no ocurra lo de hace tres años, que la derecha se quedó a cuatro escaños de gobernar.

La relación Feijóo-Abascal

El próximo jueves será la primera vez que Feijóo y Abascal se midan directamente, ya que hace tres años el líder del PP rechazó acudir, en previsión de que Sánchez les equiparara, como previsiblemente volverá a hacer el próximo jueves. Además, en los debates parlamentarios el líder del PP obvia las críticas del de Vox y sólo va al cuerpo a cuerpo con Sánchez.

La derecha ha mantenido, hasta ahora, una campaña sin choques, centrada en atacar a Sánchez, más allá de algunas críticas cruzadas en los últimos días para marcar ciertas distancias, ya que en Vox molestan los llamamientos al 'voto útil' de algunos dirigentes del PP. La tónica de esta campaña, en cualquier caso, dista mucho de la que PP y Vox protagonizaron en 2023, donde primaron los enfrentamientos entre ambos al combate con el PSOE.

Será interesante conocer también qué estrategia adoptará Colau con Sánchez, ya que en 2023 el presidente eludió cualquier enfrentamiento con Yolanda Díaz, a la que incluso aupó para favorecer a Sumar. Esta vez, sin embargo, el objetivo del PSOE es fagocitar todo a su izquierda para sobrevivir a la abrumadora mayoría de la derecha que recogen todas las encuestas, salvo el CIS.