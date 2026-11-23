El 30 de diciembre de 1984, ABC nombró a Jordi Pujol "Español del año". Las razones fueron variopintas, pero sobre todo revelan la inocencia madrileña —real, ficticia o instrumental— respecto a lo que era y es el nacionalismo catalán. Para mí, lo más llamativo es que todos parecían ignorar la carta que Josep Tarradellas publicó en 1981, en la que advertía de que Pujol estaba rompiendo la unidad de Cataluña y alimentando el enfrentamiento con el resto de España —¿les suena?—. Y aquí tenemos al sedicioso Puigdemont, desenlace del Programa 2000 del pujolismo, que parece postularse, sin saberlo, para que algún día también lo nombren español del año.

Porque no cabe mayor favor a su país, España, que destapar la verdad que se esconde tras la claudicación de Pedro Sánchez ante quienes intentaron poner de rodillas al Estado, romper nuestro país y acabar con la convivencia entre catalanes. No me sorprende que Puigdemont traicione a quienes hasta ayer eran sus socios: está en la naturaleza del nacionalismo. Lo que era evidencia, ahora es confesión. Que lo que se vendió como negociación fue una rendición. Que los emisarios socialistas, los incólumes Zapatero y Cerdán, pisotearon el Estado de derecho a cambio de la permanencia del Querido Líder en Moncloa. Que la convivencia entre catalanes fue una coartada. Que el apoyo socialista a quienes dimos la cara contra el separatismo no fue más que otro engaño de la facción ultra que se hizo con Ferraz hace ya tiempo. Que siguen mintiendo: también es su naturaleza. Fue una partida entre mentirosos y trileros en la que lo que se puso en venta fue España y nuestro Estado de derecho.

¿Por qué ahora la confesión? ¿Qué busca Puigdemont más allá de la dulce venganza? Es uno de esos personajes que, de vez en cuando, vomita el lodazal político catalán: heredero del carlismo, de la reacción contra la modernidad, del nacionalismo más rancio. Un iluminado de la política mutada en fervor religioso, con sus liturgias, sus ritos y sus símbolos; la encarnación de lo chusco de la ideología convertida en culto milenarista. Pero eso no basta. Intentaré sintetizar la respuesta en dos razones.

La primera es personal, casi psicológica: el momento de la venganza. En la cabeza de Puigdemont, si acabó huido y procesado fue también por el apoyo de Sánchez al Gobierno de Rajoy para activar los instrumentos del ordenamiento jurídico frente a la sedición de 2017; con un rechazo frontal del PSOE, el escenario habría sido otro. Para él, por tanto, la huida, el procesamiento y las condenas de los suyos tuvieron varios culpables: entre ellos, unos socialistas convertidos después en suplicantes que peregrinaron a Bruselas y Ginebra para postrarse a sus pies.

La segunda es el tiempo político catalán. El "prusés" murió en los disturbios de Urquinaona de 2019. Desde entonces, la política catalana pivota sobre inmigración y seguridad, y ha surgido un partido aún más esencialista y mesiánico que Junts, Aliança Catalana, que está dejando sin espacio a los exconvergentes. Y no es especulación, es información: dentro de Junts se ve a Puigdemont como un lastre. Querían y quieren apartarlo, a él y a la losa de haber sido el sostén de un Gobierno cercado por la corrupción. El expresidente lo sabe. Con este movimiento busca desactivar a quienes le cavan la tumba política y despegarse de Sánchez. Queda la pregunta de fondo: ¿qué futuro le espera a Junts? ¿Ser una neoconvergencia, competir con Aliança en extremismo y extravagancia o ser, lo que parece su destino, la nada?

Los tiempos y los modos importan. La entrevista de El Mundo se publicó tres días después de que Sánchez, preguntado en televisión por el porqué de la amnistía, respondiera: "Hice de la necesidad virtud". ¿Cuál era la necesidad y cuál la virtud? Empiezo por el final. La virtud, en clave de propaganda autoexculpatoria, fue buscar la "convivencia" entre catalanes. Ante Puigdemont, Sánchez se ha limitado a un "discrepo" y a repetir que su única ambición era la convivencia. Una convivencia que nunca habría llegado de la mano de un nacionalismo echado al monte: la sostuvo una sociedad civil que supo estar a la altura y exigió "recuperar el seny". La convivencia sirvió para justificar los indultos y la claudicación, para agachar el lomo como bueyes uncidos al arado ajeno.

¿Y la necesidad? Un interés privado, el de una sola persona y el de quienes, presuntamente, necesitaban seguir cerca del poder para sus corruptelas y negocios. Dos emisarios sanchistas, hoy ambos imputados, fueron a besar los pies del fugado. A Puigdemont le ofrecieron hasta una foto con Sánchez. Compraron el marco separatista: el relato de una Cataluña conquistada, como una colonia. Les dieron —y les quieren dar— todos los instrumentos para que, en el próximo desafío, logren la secesión.

El problema de una visión de España tan simplista como la de Puigdemont es que confunde "derrotar a España" con sacar provecho de unos aspirantes a mercaderes del templo. Fueron las instituciones las que derrotaron a los golpistas y son las instituciones las que siguen aguantando los envites de los populismos de todo signo. Con ellas se encontrarán cuando lo vuelvan a intentar. Porque España es mucho más que Sánchez, que Zapatero o que el PSOE. Y sí, por su propia sed de venganza, Puigdemont ha hecho un gran favor a su país, España. Yo no lo votaría como español del año, pero sí le enviaría un jamón por Navidad.