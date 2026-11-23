La candidata del PSOE al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, se saltó las normas pactadas por los partidos para el debate electoral de Aragón TV y utilizó su teléfono móvil durante la grabación. Las trampas de la candidata obligaron a detener el programa y a repetir el primer bloque para garantizar que todos los candidatos compitieran en igualdad de condiciones.
La socialista tenía una regla bastante sencilla que cumplir: no utilizar el móvil. Pero tal y como se ve en las imágenes difundidas por Aragón TV, Nasarre saca su teléfono y lo manipula mientras interviene uno de los candidatos.
Posteriormente, la candidata socialista trató de presentar lo ocurrido como un simple despiste. Aseguró que se había olvidado de dejar el móvil en el bolso y que todo se debió a un "error humano". También negó que hubiera utilizado el dispositivo para consultar información.
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) confirmó que sus trabajadores observaron el uso del terminal y que, tras comprobar que estaba operativo, decidieron interrumpir la grabación. También aclaran que la decisión de repetir el bloque se tomó para cumplir con el Plan de Cobertura Electoral y el acuerdo suscrito por las formaciones políticas.
PP y Vox denuncian las trampas de la socialista
El Partido Popular cargó contra Nasarre y la acusó de intentar hacer trampas durante el debate. Los populares consideraron que el episodio era de "extrema gravedad" y reclamaron explicaciones a la candidata.
Desde el PP denunciaron que la socialista había querido obtener una ventaja sobre sus rivales y que, después de ser descubierta, intentó presentar lo ocurrido como un simple despiste. Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, también se sumó a las críticas y aseguró que representar a Huesca es "absolutamente incompatible con ser una tramposa".
Vox fue todavía más contundente y vinculó el comportamiento de Nasarre con la forma de actuar del PSOE de Pedro Sánchez: "Para trepar en una organización mafiosa como el PSOE, es preciso actuar de forma ruin y cobarde".