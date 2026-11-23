La candidata del PSOE al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, se saltó las normas pactadas por los partidos para el debate electoral de Aragón TV y utilizó su teléfono móvil durante la grabación. Las trampas de la candidata obligaron a detener el programa y a repetir el primer bloque para garantizar que todos los candidatos compitieran en igualdad de condiciones.

La socialista tenía una regla bastante sencilla que cumplir: no utilizar el móvil. Pero tal y como se ve en las imágenes difundidas por Aragón TV, Nasarre saca su teléfono y lo manipula mientras interviene uno de los candidatos.

Begoña Nasarre, candidata del PSOE por Huesca, utiliza el teléfono móvil durante un debate televisivo Las imágenes muestran a la candidata recurriendo a su dispositivo móvil durante el desarrollo del debate, una circunstancia que plantea dudas sobre las normas de participación… pic.twitter.com/tit4Q80Yla — HOY ARAGÓN (@hoy_aragon) November 23, 2026

Posteriormente, la candidata socialista trató de presentar lo ocurrido como un simple despiste. Aseguró que se había olvidado de dejar el móvil en el bolso y que todo se debió a un "error humano". También negó que hubiera utilizado el dispositivo para consultar información.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) confirmó que sus trabajadores observaron el uso del terminal y que, tras comprobar que estaba operativo, decidieron interrumpir la grabación. También aclaran que la decisión de repetir el bloque se tomó para cumplir con el Plan de Cobertura Electoral y el acuerdo suscrito por las formaciones políticas.

PP y Vox denuncian las trampas de la socialista

El Partido Popular cargó contra Nasarre y la acusó de intentar hacer trampas durante el debate. Los populares consideraron que el episodio era de "extrema gravedad" y reclamaron explicaciones a la candidata.

Desde el PP denunciaron que la socialista había querido obtener una ventaja sobre sus rivales y que, después de ser descubierta, intentó presentar lo ocurrido como un simple despiste. Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, también se sumó a las críticas y aseguró que representar a Huesca es "absolutamente incompatible con ser una tramposa".

Vox fue todavía más contundente y vinculó el comportamiento de Nasarre con la forma de actuar del PSOE de Pedro Sánchez: "Para trepar en una organización mafiosa como el PSOE, es preciso actuar de forma ruin y cobarde".