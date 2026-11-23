Este lunes es el último día en el que se pueden publicar encuestas según un cuestionable epígrafe de la ley electoral y, a unas horas de la prohibición, al menos nueve sondeos han dibujado un panorama que parece claro, a pesar de que todavía quedan seis días para la votación.

El resumen es que la derecha va a gobernar después del 29-N: PP y Vox sumarán más de 190 diputados y, además, los populares volverán a ser el partido más votado, aunque este segundo punto está más discutido no tanto en el conjunto de sondeos, en los que el PP tiene más de tres puntos de ventaja –y, además, está subiendo– sino en algunos de ellos.

El PP tendrá, según la media de todas estas encuestas, un 31,8% de los votos y 131 diputados. Los populares se mantienen prácticamente en el mismo punto en el que iniciaban la campaña, y según varios de los sondeos, están subiendo con cierta fuerza en los últimos días. El más favorable al PP es el DYM para el Grupo Henneo, que lo coloca en el 33%, mientras que el peor es el de Ipsos que los deja en el 30,3%.

El PSOE tendrá, siempre en la media de estas encuestas, un 28,5% y 114 escaños. La mayor parte de ellas marcan una tendencia al alza, pero hay excepciones significativas: en el tracking de 40dB en El País, que es el que más cerca situaba a los socialistas de los populares, los de Sánchez estarían bajando. El punto más bajo de todos los estudios es el que marca NC Report para La Razón con un 27,2% y el más alto ese 30,9% que le da 40dB.

Vox, por su parte, estará en el 18% del voto y 61 escaños, unos datos que reflejan que en los últimos días los de Santiago Abascal han perdido algo de fuelle. La banda en la que se mueven va del 17,3%, en 40dB, hasta el 19% que les otorga NC Report.

Finalmente, el Frente Amplio se quedaría en el 6,2% de los votos según la media de las encuestas, con los que tendría unos 9 diputados. 40dB, recordemos que es la encuestadora de El País, es la que les deja en su punto más bajo, un 3,9%, mientras que el pico más alto lo marca Target Point en su sondeo para El Debate, con un 7,3%. Podemos, que cuando se convocaron las elecciones aparecía con dos o tres diputados en todos los sondeos, ahora ha desaparecido del arco parlamentario según la inmensa mayoría de los pronósticos.

Una mayoría muy cómoda

Toda esta avalancha de datos se resume en que, a menos de una semana de la votación, el PP ganaría las elecciones según los datos en este momento y también según lo que apuntan las tendencias en la mayor parte de los casos.

Además, a pesar de que esas mismas tendencias también apuntan a que Vox está perdiendo un poco de fuelle, la mayoría de la derecha estaría asegurada: la media sitúa la suma de ambos partidos en 192 diputados, 17 por encima de los 175 necesarios para gobernar.

No es como 2023

Pese a estas cifras y como viene apuntando el Partido Popular en los últimos días –y en especial Feijóo incluso después de su victoria en el cara a cara con Pedro Sánchez– la movilización de la derecha debe mantenerse al máximo hasta el cierre de los colegios electorales el próximo domingo.

No son pocos los que recuerdan el fiasco de las encuestas en las elecciones de 2023. Conviene recordar que, aunque entonces la derecha también parecía destinada a gobernar y al final no logró la mayoría, la situación ahora es diferente: entonces algunos sondeos, los menos, incluso dejaban la suma de PP y Vox por debajo de los 175 escaños y, en cualquier caso, los más optimistas les colocaban rozando los 180, muy por debajo de la media actual.

Por otro lado, tampoco la tendencia en este punto era la misma –el PP parece mucho más sólido– y, sobre todo, en aquella ocasión la campaña de la derecha fue un desastre y ahora no lo ha sido.