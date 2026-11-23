Míriam Nogueras ha aprovechado el debate electoral a ocho de RTVE para sacar pecho por la amnistía concedida a Carles Puigdemont, apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo archivara definitivamente la causa del procés contra el expresidente catalán y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. La portavoz de Junts en el Congreso ha presentado la decisión judicial como una victoria del independentismo y ha utilizado su primera intervención para lanzar un mensaje contra quienes, según ella, pretendían impedir el regreso de Puigdemont a España.

"Hoy los catalanes hemos demostrado cómo realmente se derrota a la extrema derecha", afirmó Nogueras, que añadió que no hacen falta "sermones ni discursos" porque, en su opinión, los independentistas ya han ganado. "Hemos ganado, estamos aquí, hemos ganado en Europa", insistió durante el primer bloque del debate, dedicado inicialmente a la vivienda.

La dirigente de Junts también aprovechó para recordar las declaraciones de Pedro Sánchez durante una campaña electoral anterior, cuando aseguró que haría volver a Puigdemont a España para que fuese detenido. "Hemos puesto en evidencia a aquellos que se van a manifestar en contra de los catalanes y que decían que iban a detener a Puigdemont", señaló, en una referencia directa al presidente del Gobierno.

El minuto a minuto del debate a ocho de la mano de Flash Info | Míriam Nogueras (Junts): "Hoy los catalanes hemos demostrado cómo se derrota a la extrema derecha. [...] También hemos puesto en evidencia a aquellos que se van a manifestar y decían que van a detener a Puigdemont"… pic.twitter.com/K3O0MLJ8BZ — Flash Info (@flashinfopluses) November 23, 2026

Las palabras de Nogueras llegaron después de que el Tribunal Supremo declarase extinguida por aplicación de la ley de amnistía la eventual responsabilidad penal de Puigdemont, Comín y Puig. El archivo definitivo de la causa supone un nuevo desenlace judicial para los dirigentes independentistas investigados por el proceso separatista.

De la amnistía al dinero: la nueva exigencia a Sánchez

Pero la portavoz de Junts no se limitó a celebrar el desenlace judicial. Su intervención sirvió también para anticipar cuál será la principal condición de su partido si vuelve a tener capacidad para decidir la gobernabilidad tras las elecciones generales del 29 de noviembre: la financiación autonómica.

Nogueras dejó claro que la exigencia es "innegociable" y la resumió con una frase dirigida al Gobierno central: "El dinero de los catalanes deje de estar en Madrid para estar en Cataluña". Según explicó, los recursos que reclama su formación deberían destinarse a financiar hospitales, colegios, vivienda pública y políticas dirigidas a mayores y jóvenes.

La dirigente independentista quiso presentar esta reivindicación como la continuación de una estrategia que, según Junts, ya dio sus frutos durante la anterior legislatura. "La legislatura pasada dijimos que nosotros volveríamos a casa con la amnistía. Lo hemos conseguido y ahora decimos que si Junts per Catalunya es decisivo, volverá a Cataluña con el dinero de los catalanes", aseguró.

Para justificar sus reclamaciones, Nogueras denunció diferencias en la inversión estatal por habitante. Según las cifras que expuso durante el debate, Cataluña recibe 162 euros por ciudadano, frente a los 452 euros de Madrid y los 590 de Murcia. Con estos datos, Junts pretende situar la financiación autonómica en el centro de la negociación política posterior a las elecciones.

Defensa de los pequeños propietarios y críticas a la política de vivienda

En el bloque dedicado a la vivienda, la portavoz de Junts defendió a los pequeños propietarios y sostuvo que representan el 95% del mercado inmobiliario catalán. Nogueras rechazó que el coste de atender las situaciones de vulnerabilidad social recaiga sobre particulares y familias, en lugar de ser asumido por las administraciones públicas.

También recordó que su formación había registrado una propuesta de real decreto ante Pedro Sánchez antes del denominado caso Mari Carmen, con medidas para aliviar el coste de la vida. En este sentido, reclamó al Ejecutivo central que reduzca su propio gasto y se "apriete el cinturón", al tiempo que aseguró que la recaudación fiscal ha aumentado un 57% respecto a 2018.

La intervención volvió a mostrar que Junts pretende utilizar su posición parlamentaria para condicionar las decisiones del Gobierno, esta vez poniendo el acento en la financiación y en la gestión de los recursos públicos.

El reproche a Rufián y el silencio sobre la amnistía del resto de partidos

Nogueras también dirigió sus críticas contra Esquerra Republicana y su portavoz, Gabriel Rufián, al que reprochó el apoyo parlamentario que su formación ha prestado al PSOE durante la legislatura. La dirigente de Junts acusó a los republicanos de haber votado "exactamente que sí a todo" lo que han presentado los socialistas.

En un mensaje dirigido a Rufián, afirmó que puede "seguir haciendo un número en cada debate", pero advirtió de que los ciudadanos que siguen la actividad política no son "tan infantiles" como, a su juicio, podría pensar ERC.

Llama la atención que la amnistía a Puigdemont no centrara las intervenciones del resto de representantes parlamentarios presentes en el debate. Ester Muñoz, Patxi López, Pepa Millán, Emilio Delgado, Gabriel Rufián, Oskar Matute y Maribel Vaquero optaron por concentrarse en las propuestas de sus respectivas formaciones sobre vivienda, sin entrar en la celebración de Nogueras por el archivo de la causa del procés.

De este modo, Junts volvió a colocar la amnistía y la financiación catalana en el centro de su discurso electoral. Nogueras presenta el cumplimiento de la primera reivindicación como un éxito de su estrategia negociadora y convierte la segunda en la condición para volver a respaldar decisiones clave en el Congreso. El mensaje a Sánchez es claro: la formación independentista quiere cobrar políticamente el apoyo que ha prestado al Gobierno y trasladar ahora la negociación desde los tribunales y la amnistía hasta el reparto del dinero público.