La ley de amnistía de los golpistas catalanes es una de las mayores atrocidades políticas y jurídicas contra los españoles de los últimos cincuenta años. El mismo Carles Puigdemont ha reconocido en la entrevista de la semana pasada en El Mundo que la norma fue redactada por quienes se iban a beneficiar de ella, cosa que en primer lugar era harto conocida porque los golpistas no dejaron de jactarse de ello durante el proceso de elaboración. En segundo lugar, semejante confesión da cuenta de la flagrante ilegalidad perpetrada por Pedro Sánchez y sus socios separatistas. Que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hayan avalado el engendro no tiene que ver con la legalidad del engendro en sí, sino con la inmensa degradación del Constitucional y de los tribunales europeos.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que en caso de resultar elegido presidente del Gobierno derogará la ley de amnistía, cosa que lamentablemente no tendrá el más mínimo efecto sobre quienes ya se han beneficiado de ella, la práctica totalidad de los golpistas. Como en el caso de la ley suelta violadores —otra obra cumbre de la técnica legislativa "progresista"—, aunque fuera derogada, los criminales que gozaron de sus beneficios no serían devueltos a la celda de la que no deberían haber salido antes de tiempo.

En el caso de los golpistas, aún quedan dos personas pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y pendientes también de que se les aplique la amnistía. Se trata de dos peones de Oriol Junqueras: Josep María Jové —el que apuntaba el paso a paso del golpe en una libreta incautada por la Guardia Civil— y Lluís Salvadó, el recadero de Junqueras. Meros comparsas.

A pesar de que derogar la ley de amnistía no serviría para sentar en el banquillo a Puigdemont, resulta fundamental para reparar las profundas grietas causadas en la democracia por Sánchez y los separatistas. En una democracia digna de tal nombre los delincuentes no redactan las leyes, no las aprueban, no las aplican y no las blanquean en su tribunal constitucional con la inestimable colaboración de jueces europeos que veranean en la Costa Brava. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Este 23 de noviembre pasará a la historia porque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado la extinción de la eventual responsabilidad penal de Puigdemont y el archivo definitivo de la causa. El magistrado instructor, Pablo Llarena, hizo todo cuanto estuvo en su mano para detener, procesar y juzgar a Puigdemont, pero la suya fue una causa perdida desde el momento en el que el mismo Tribunal Supremo aceptó rebajar la calificación del golpe de Estado de rebelión a sedición. Tampoco ayudaron los jueces belgas y los alemanes de Schleswig-Holstein, que temían que el líder de la asonada fuera juzgado en una plaza de toros.

Llarena ha sido durante estos nueve años un héroe solitario sin más armas que las leyes y la decencia, un hombre solo ante los poderes políticos y sus ingentes recursos para imponer su voluntad. En esta reedición del pastor israelita contra el gigante filisteo, Llarena es David frente a una inmensa maquinaria de destrucción masiva de jueces como la señora Biedma, que instruyó el caso del hermano de Sánchez, casualmente llamado David.

Puigdemont ha celebrado la noticia con la reproducción en sus redes sociales de un poema en catalán cuyas últimas líneas traducidas son estas: "A todos vosotros, estimadísimos enemigos míos, cada día mayores en dones y en número, os debo dar gracias eternas por todas estas continuadas razones que me regaláis constantemente para que me muera de ganas de daros por el culo".

El desahogo describe al personaje. Cada vez está más claro que el hombre huyó en un maletero. Eso sí, de traje y corbata porque no quería que en caso de ser detenido se le retratara como a una especie de El Lute en outfit de prófugo. Dice que la dignidad de la presidencia de la Generalidad es lo que guía y determina todos sus pasos. Sin que nadie se lo pregunte y aunque no venga al caso, Puigdemont no pierde ocasión de desmentir que se fugara acurrucado en un portaequipajes, ajeno por completo al significado de la locución latina excusatio non petita, accusatio manifesta.

Lo más probable es que la alusión sodomita de Puigdemont haya que leerla en clave interna del separatismo, como un mensaje destinado a Junqueras y demás enemigos que el expresidente catalán ha cosechado en el seno del independentismo gracias a su apuesta estratégica de pasar nueve años comiendo mejillones con patatas fritas. Llarena le viene muy grande a un tipo como Puigdemont como para que lo pueda considerar un enemigo.

Por si no hubiera suficientes motivos para tumbar el sanchismo, la amnistía se cierra a seis días de las elecciones de la legislatura de Adamuz, Urda, Ceuta, Paiporta, Ábalos, Koldo, el fiscal García Ortiz, Begoña, el hermano, el gran apagón, las joyas de Zapatero y etcétera, etcétera.