Cuando el 30 de diciembre de 2019 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron el acuerdo para formar el primer Gobierno de socialistas y comunistas desde la II República, el PSOE y Podemos-IU habían obtenido el respaldo del 41,2 % de los votantes —155 diputados y 10 millones de papeletas—. Cuatro años después, en las generales de 2023, el PSOE y la coalición Sumar, de Yolanda Díaz, mejoraban el porcentaje (44 %) y los votos (10,8 millones); pese a ello, el reparto provincial les hacía perder tres diputados. Hoy, ese apoyo a la izquierda —que se ha mantenido entre un 40 % y un 44 % en las cinco últimas elecciones, desde 2015— se ha volatilizado, según predicen los sondeos.

Desafección y un giro a la derecha de la sociedad española explicarían que la coalición de Gobierno pierda cerca de tres millones de votos. Aunque el señor Tezanos afirme lo contrario, parece que una buena parte de los ciudadanos que apoyaron el experimento PSOE-populismo de izquierda lo abandonan y, por lo que parece, ahora toca probar el del PP con el populismo de derecha. Afirma Federico Jiménez Losantos que el único país —con permiso de Alemania— donde la derecha resiste a la derecha radical es España y, en una de sus últimas tertulias, no pasó desapercibida la imperceptible interjección al conocer que Vox valoraba no entrar en el Gobierno. Veremos si unas canonjías son suficientes.

Mientras esperamos al domingo para salir de dudas, la preocupación de algunos conocidos y también de un servidor, que apostamos sin duda por un cambio de Gobierno encabezado por el señor Feijóo, es la estabilidad que tendrá la nueva administración. No somos muy optimistas. Si el resultado del PP no mejora —ahora está por debajo del que obtuvo en las últimas elecciones—, la dependencia de Vox será completa. Pedro Sánchez cometió la osada imprudencia de querer sumar apoyos de quienes tenían intereses antagónicos: unos, electorales —ERC y Junts—; otros, ideológicos —Podemos y la derecha nacionalista vasca y catalana—. Y una legislatura viciada de origen y demostrada estéril acaba como el rosario de la aurora. Huelga general incluida.

Está por ver si, una vez conseguido el desalojo de Pedro Sánchez de la Moncloa, la estabilidad y la gestión de la cosa pública son más importantes para Vox que su antagonismo ideológico con la "derechita cobarde". La semana pasada —en Gijón— el jefe de Vox recordaba que, entre otras maldades, "las políticas de invasión migratoria y las políticas de discriminación de los españoles en su propia patria son políticas aprobadas en Bruselas por el Partido Popular y por el Partido Socialista". Es una afirmación que nos recuerda que un partido político tiene como propósito existencial alcanzar el poder y mantenerse en él el mayor tiempo posible. ¿Va a renunciar a ello la corte que aconseja a Abascal? ¿A ponerlo en cuarentena por el bien de España?

Los estadounidenses, que demuestran ser gente práctica, parece que entienden la polarización como la tensión que existe entre el dinero que entra en su cartera y el que sale. Echaron cuentas y la decisión fue darle un capón al turulato —y no por ello menos peligroso— de Trump, ese pedazo de líder… Aquí, en estos días que quedan hasta el domingo, habrá que darle una vuelta para ver si con eso de la prioridad nacional y la remigración —a saber lo que es esto— conseguimos que Renfe llegue puntual y si tenemos ganas, ya en la sobremesa, hacemos la guerra cultural. Mientras, un melancólico Paul McCartney canta The long and winding road. ¿Se imaginan otras elecciones en primavera?