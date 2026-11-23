Con la llegada de una nueva cita con las urnas, la tentación de inmortalizar el momento y compartirlo con los seguidores en redes sociales está a la orden del día. Hacer una foto dentro de la cabina electoral o presumir de papeleta en Instagram o X es una práctica cada vez más habitual. Sin embargo, este gesto tan inofensivo en apariencia, ¿puede acarrear algún tipo de sanción o multa?

¿Es ilegal hacer la foto?

La normativa española en materia electoral (LOREG) protege el secreto del voto, pero no castiga directamente al elector por fotografiar su propia papeleta. A diferencia de lo que ocurre en otros países, la ley no contempla un artículo específico que prohíba al ciudadano sacar una foto a su voto dentro de la cabina o mostrar públicamente a qué partido ha decidido apoyar.

Por tanto, el mero hecho de subir una foto de tu papeleta a las redes sociales no constituye por sí mismo un delito electoral ni conlleva una multa automática.

El verdadero peligro: la coacción, la compra de votos y el orden en el colegio

Aunque la foto en sí misma no esté penada por la LOREG, hacerla (y especialmente publicarla o enseñarla) puede meter al votante en un terreno pantanoso debido a varios matices legales.

Por un lado, el artículo 146 de la LOREG castiga duramente a quienes fuercen, coaccionen o compren el voto de un ciudadano. En muchas ocasiones, la exigencia de una fotografía de la papeleta es la prueba se exige como parte de un chantaje para demostrar que se ha votado a una opción concreta. En estos casos, la foto deja de ser una anécdota digital para convertirse en la prueba clave de un delito electoral cometido por un tercero o por el propio chantajista.

Aunque la ley general no sancione la foto, los miembros de la mesa electoral y los cuerpos de seguridad velan por el normal funcionamiento y la privacidad en el colegio. Sacar el teléfono en la cabina o fotografiar a otros ciudadanos puede ser interpretado como una vulneración del secreto del voto ajeno o una alteración del orden, por lo que los responsables del colegio tienen la potestad de prohibir el uso de cámaras y móviles en el habitáculo de votación.

Por otro lado, si la imagen se utiliza para hacer campaña activa de captación de votos durante la jornada electoral, se incurriría en una infracción de los plazos de propaganda, lo que sí puede ser perseguido por las juntas electorales.

En definitiva, aunque hacer una foto a tu propia papeleta para subirla a redes no te va a costar una multa directa de la ley, los expertos recomiendan evitarlo para proteger el anonimato que garantiza el sistema democrático y no entorpecer el trabajo de los vocales y presidentes en los colegios electorales.