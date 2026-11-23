El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha logrado algo que ninguno de sus antecesores siquiera pudo soñar: ser parte de las promesas electorales de la oposición, que se ha comprometido a relevarlo al frente del instituto demoscópico público cuyo prestigio ha demolido minuciosamente en los últimos años.

La que probablemente será su última encuesta electoral al frente del CIS es un ejemplo perfecto de ello: no solo por las disparatadas cifras que ofrece a una distancia sideral del consenso de todas las demás encuestas, sino por la falta de seriedad que transmiten detalles como que en el anterior sondeo publicado incluyó proyección de escaños y en este no la da. Es cierto que el anterior era un estudio preelectoral para las elecciones generales y el publicado este lunes es uno de los barómetros habituales… publicado el último día en el que se puede hacer antes del 29-N. El pudor no es el fuerte del señor Tezanos.

En cuanto a las cifras que el presidente del CIS se ha inventado para esta ocasión, están en la línea de lo que cabría esperar dentro de la línea de propaganda habitual a la que el centro se ha visto reducido: el PSOE arrasaría con un 34,4% de los votos, casi diez puntos de ventaja respecto al PP.

Los de Pedro Sánchez mejoran respecto al pronóstico –es un decir– de hace diez días: ganan un punto y una décima y, además, el PP sigue el camino opuesto: pierde ocho décimas y se queda en el 24,7%, por lo que la distancia entre ambos partidos se dispara hasta rozar los diez puntos.

Por su parte, Vox también cae o, mejor dicho, se desploma: si en el estudio del día 12 tenía un 18,4% en el de este lunes se queda casi tres puntos por debajo: en el 15,6%. En total, los dos partidos de la derecha caen más de tres puntos y medio.

Lo contrario de lo que ocurre en la izquierda, donde a la subida del PSOE hay que sumarle la de Frente Amplio, que pasa del 4,7% al 5,7%. Aunque el pacto de ERC y Podemos pierde cuatro décimas, el saldo sigue siendo muy favorable para el conjunto que forman los socialistas y los partidos a su siniestra, que habrían ganado un punto y siete décimas.

Con estos datos, aunque, como decimos, el CIS ha decidido no hacer proyección de escaños en esta ocasión, es obvio que Sánchez podría gobernar ya que con un porcentaje menor en el anterior estudio se le asignaban 139 diputados, lejos de la mayoría pero teniendo en cuenta que esta cifra crecería y que el Frente Amplio y ERC sumarían no menos de una veintena más no parece descabellado que se conformase una nueva mayoría Frankenstein. Y, lo más importante, en el otro lado PP y Vox estarían bastante por debajo de los 170 escaños.

No, el CIS no fue el que más acertó en 2023

En las últimas semanas se ha podido oír y leer que el Tezanos fue uno de los que más acertó el resultado en su pronóstico para las elecciones del 23 de julio de 2023, lo que es radicalmente falso y conviene recordarlo ahora.

Es cierto que el presentado por el CIS a sólo unos días de la votación era uno de los pocos estudios que no pronosticaba una mayoría de la derecha, pero el peor fallo que puede tener una encuesta no es el porcentaje de un partido, sino qué posición tendrá al final. Y Tezanos no acertó ni una: su pronóstico fue que el PSOE ganaría las elecciones, el PP quedaría en segundo lugar, Sumar sería el tercero y Vox el cuarto.

Pero la realidad fue completamente diferente: el PP ganó las elecciones, el PSOE fue segundo, Vox tercero y Sumar cuarto. Tampoco en los porcentajes estuvo especialmente fino, a excepción del que le otorgaba al PSOE: infravaloró al PP en más de dos puntos y a Vox en medio, mientras que a Sumar le dio casi tres puntos más de los que finalmente tuvo.