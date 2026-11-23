Una publicación difundida en redes sociales está animando a los españoles a acudir este domingo a los colegios electorales para presenciar el escrutinio de las elecciones generales del 29 de noviembre. El mensaje, compartido por la escritora Lucía Etxebarria, recuerda que el recuento de votos es público y que cualquier ciudadano puede acudir a verlo, aunque no haya votado en ese colegio.

La publicación, que se ha viralizado en X con miles de visualizaciones, da instrucciones concretas para quienes quieran presenciar el recuento. Recomienda llegar cinco minutos antes de las ocho de la tarde, cuando cierren los colegios, y comunicar al presidente de la mesa: "Vengo a presenciar el escrutinio como público, art. 95.2 LOREG".

Pasadlo. Haced un millón de retuits. Que se entere todo el mundo. Id en grupo si hace falta pic.twitter.com/RKedPLOg2E — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) November 22, 2026

El mensaje aconseja observar el recuento sin intervenir, ya que este comienza una vez terminada la votación. También recuerda que cualquier ciudadano puede fotografiar las cifras que figuren en el acta que la mesa electoral debe colocar en la entrada del colegio. La publicación invita a difundir estas instrucciones: "Pásalo. Que lo sepa todo el mundo".

"Se puede"

La propuesta ha generado también comentarios entre los usuarios de la red social, algunos de los cuales aseguran haber presenciado escrutinios en anteriores procesos electorales.

"Se puede. Hace años me tocó presidencia de mesa y hubo quien lo hizo y el único problema fue la falta de espacio... pero todo el que quiso se quedó", relata uno de los usuarios que ha respondido a la publicación.

El mensaje se difunde además en un escenario marcado por la desconfianza de una parte de los ciudadanos hacia las garantías del sistema electoral, especialmente después de las polémicas que rodearon los comicios de 2023 y las investigaciones sobre presuntas tramas de compra de votos por correo.

El voto por correo se desploma

Las dudas sobre el sistema electoral coinciden con un fuerte descenso del voto por correo de cara al 29-N. 1.036.217 electores han solicitado la documentación necesaria para votar por esta vía, frente a los 2.505.492 que lo hicieron en el mismo periodo de las elecciones generales de julio de 2023. La caída alcanza el 59%.

Hasta el 18 de noviembre se habían depositado además 282.337 votos por correo, frente a los 825.297 registrados en las mismas fechas de 2023, un 66% menos.

A este contexto se suman las investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en torno a Correos y los antecedentes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, cuando se investigaron supuestas tramas de compra de votos por correo en Melilla y Mojácar.