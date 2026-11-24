José Bono ha respondido a las críticas de Felipe González por su apoyo a Pedro Sánchez con un juego de palabras sobre su apellido. El expresidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que prefiere que un compañero de partido sea "probono" antes que "pro-PP", en referencia a las declaraciones que González hizo el lunes.

Bono ha contestado a González este martes en Aranda de Duero (Burgos), donde ha hablado del intercambio de reproches entre ambos dirigentes socialistas. El origen de la polémica está en las declaraciones que Felipe González realizó el lunes, cuando criticó el respaldo de José Bono a la candidatura del PSOE y a Pedro Sánchez. Durante su intervención, el expresidente del Gobierno utilizó el apellido de su antiguo compañero de partido para hacer un juego de palabras y afirmó que Bono actuaba "probono". Que su apoyo no parece 'gratis' cobra más sentido dados sus vínculos con Marruecos o sus negocios en República Dominicana, así como su supuesto papel como intermediario para que el dictador de Guinea Ecuatorial adquiriera armas de los hermanos Escribano.

Sin embargo, antes del inicio de su comparecencia, ha preguntado cuánto dinero ganaban los periodistas que allí se congregaban. Después, ha sacado su teléfono móvil para grabarlos. "Es para tener un recuerdo y para deciros luego algo y saber a quién se lo he dicho; va a tener su gracia", ha afirmado. Por último, ha atacado a los medios de comunicación, a los que ha acusado "pseudomedios" y de "estar financiados por el PP".

La expresión ha servido ahora al exministro de Defensa para responder a González utilizando también su apellido como referencia. "Yo prefiero que mi compañero de partido sea probono en lugar de ser pro-PP", ha afirmado. A pesar de la respuesta, José Bono ha querido restar importancia al enfrentamiento verbal con el expresidente del Gobierno. El exdirigente socialista ha asegurado que siente cariño por González y que no tiene intención de mantener una disputa con él. "Le tengo cariño" y "lo último que quiero es pelear con Felipe González", ha señalado ante los periodistas en la localidad burgalesa.

Bono ha dado por concluido el intercambio de declaraciones y ha afirmado: "Como decimos en mi tierra... chimpún".

Felipe González explicó por qué votaría en blanco en los comicios. Otros exministros socialistas, como Javier Solana, José María Maravall, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga, Narcís Serra, Claudio Aranzadi y el expresidente andaluz Manuel Chaves, además de la primera mujer de Felipe González, Carmen Romero, firmaron un escrito pidiendo el voto a Sánchez ante "la involución" y el "recorte" de derechos conquistados que traería un Ejecutivo de PP y Vox. Pero González afirmó que "no andan más que tirándome de la lengua para que explique cómo es posible que un Gobierno de una democracia occidental se pase cuatro años sin presupuestos". En concreto, sobre Bono, dijo: "Bono dice que me lo vuelva a pensar. Que se lo vuelva a pensar él".