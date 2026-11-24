Cayetana Álvarez de Toledo ha cargado contra Fernando Grande-Marlaska por aparecer bailando en el vídeo que el PSOE difundió este lunes en sus redes sociales, grabado en la estación de Cercanías de Sol, en Madrid. Durante un acto celebrado en Boadilla del Monte, la diputada popular ha reprochado al ministro del Interior que participara en una grabación festiva en una estación ferroviaria después de los accidentes de Urda y Adamuz, que dejaron 115 fallecidos.

"Yo he visto de camino hacia aquí un vídeo de socialistas bailando en la estación de Sol. Bailando en una estación de tren, el bailoteo este socialista del corazón, que en el fondo lo que predica es el odio", ha comenzado diciendo Álvarez de Toledo, antes de dirigirse directamente al titular de Interior.

"Señor Marlaska, si su pareja, su padre, su madre, su hermano hubieran muerto en esos trenes, ¿hubiera bailado usted en la estación de Sol al son de esa música socialista con ese acto de frivolidad y de indecencia?", ha preguntado. Además, la diputada ha concluido su intervención con una nueva crítica a los socialistas: "No es que hayan perdido la cabeza, es que han perdido el corazón también. Ya no tienen ni cabeza ni corazón".

Un mensaje para Marlaska: Si su pareja, su madre o su hermano hubiera muerto en Urda, ¿habría bailado usted en la estación de Sol? No tienen cabeza. Ni corazón. ——

Hoy, en Boadilla del Monte.

Con @jubedal @CarlosNovilloPi @ppboadilla @ppmadrid pic.twitter.com/ZGGcOwxKkr — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 24, 2026

Marlaska, Maroto y Simancas, en el vídeo socialista

En las imágenes difundidas por la federación madrileña del PSOE aparecen, además de Grande-Marlaska, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, junto a otros cargos y militantes del partido.

Los participantes levantan las manos y se mueven al ritmo de la música mientras hacen gestos con las manos, como corazones, pulgares y puños en alto. La secuencia intercala fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y termina con una imagen de un beso junto a su mujer, Begoña Gómez. La grabación se enmarca en la campaña socialista para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Una estación ferroviaria tras dos tragedias

La elección de la estación de Sol como escenario del vídeo ha generado críticas por el contexto de los accidentes ferroviarios. La grabación se difundió apenas tres semanas después del siniestro de Urda, en el que murieron 69 personas, y meses después del accidente de Adamuz. En conjunto, ambas tragedias dejaron 115 fallecidos.

Las investigaciones judiciales y técnicas sobre la gestión de la red ferroviaria siguen abiertas, mientras las familias de las víctimas continúan reclamando explicaciones al Gobierno. Álvarez de Toledo ha utilizado precisamente ese contexto para cuestionar la participación de Marlaska en el vídeo y preguntarle si habría actuado de la misma manera de haber perdido a un familiar en alguno de los accidentes.

La polémica se suma al despliegue de campaña que el PSOE había instalado días antes en la propia estación de Sol, con cartelería roja en paredes y techos y el lema "Vota con fuerza". La publicidad permanecerá en el recinto hasta el 27 de noviembre, dos días antes de la cita electoral.

La controversia ha abierto también un debate sobre la oportunidad política de la iniciativa socialista y el mensaje que pretende transmitir en plena campaña electoral. Las críticas se centran no solo en la presencia de representantes del partido bailando en una estación ferroviaria, sino también en la elección del lugar y el momento para difundir las imágenes. Desde el PP consideran que este tipo de acciones restan sensibilidad a los responsables públicos ante el dolor de las familias afectadas por los accidentes. Por su parte, el vídeo forma parte de la estrategia de comunicación del PSOE para movilizar a sus votantes de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en una campaña marcada por la confrontación política y las críticas entre las principales formaciones.