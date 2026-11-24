La investigación de la UCO sobre los integrantes de las tramas del PSOE ha dejado constancia del poder de Cristian Corvillo y de su cercanía a Pedro Sánchez. El hombre que ha llegado a estar vinculado a tres tramas socialistas -Mascarillas, Obras Públicas e Hidrocarburos- y que fue citado por Pedro Sánchez en abril de 2023 para hablar del "jefe" —José Luis Ábalos— llegó a producir tal miedo en el superpoderoso Santos Cerdán, que los móviles y mensajes interceptados recogen una frase de Cerdán muy delatora: "Que no se equivoque, que tenga cuidado lo que habla de mí".

La frase se la dijo Cerdán a Koldo García Izaguirre, al que, de hecho, pidió intermediación para que Corvillo cesara en la campaña de desgaste que había lanzado contra el secretario de Organización del partido que sustituyó a Ábalos tras su caída.

Informes de la UCO

"Esta cuestión a la integridad de Koldo aparentemente no habría afectado a la relación entre éste y Santos. Ejemplo de esto es la conversación que ambos mantuvieron el 26 de abril de 2021 en la que Santos alertó a Koldo de que una persona a la que se refirió como 'Cristian' había hablado mal de él y había dicho que Santis y Ábalos estaban enfrentados", señala la UCO en uno de sus informes. Cristian era Corvillo.

"Koldo aprovechó esta circunstancia para defender a Santos y ofrecerle solucionar el problema con Cristian Corvillo. Asimismo, Koldo realizó un comentario de especial relevancia al agradecerle a Santos el hecho de tener todo pagado gracias a él, por traerle a Madrid y haberle dado la oportunidad". Todo pagado, "gracias" a Cerdán: ese fue el gran argumento. Cerdán contestó: "No hace falta que me lo agradezcas, te lo has ganado".

"Ábalos fue cesado de su cargo de Secretario de Organización del PSOE, pasando a sustituirle Santos desde el 13 de julio de 2021", añade la UCO. Un detalle más que importante para entender la pelea.

Contacto directo con Sánchez

Y es que Corvillo tenía ascendente directo sobre Sánchez, el único cuyo pensamiento podía preocupar a Cerdán.

Hay que recordar que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional ha revelado recientemente mensajes de WhatsApp en los que el que fuera chófer de Sánchez y muchas otras cosas, Cristian Corvillo, aseguraba haber mantenido una reunión privada de 35 minutos a solas con Pedro Sánchez en abril de 2023 para hablar de José Luis Ábalos.

La UCO analizó conversaciones entre Corvillo y el comisionista Víctor de Aldama dentro de la investigación del caso Koldo. El 19 de abril de 2023, Corvillo escribió a Aldama anunciándole que al día siguiente vería al presidente en Córdoba tras una llamada de Óscar López (entonces director de Gabinete de la Presidencia). Tras el encuentro del 20 de abril, Corvillo le relató a Aldama que la cita había ido "de lujo, lujo" y que habían estado, efectivamente, unos 35 minutos a solas. Según esos mismos mensajes, hablaron de cuestiones personales y, "lógicamente", de Ábalos (a quien en la trama se referían como "el jefe"). Y todo ello fue justo antes de pactar que Ábalos fuera en las listas del PSOE de nuevo y pese a estar ya en marcha la investigación por corrupción de la trama del PSOE.

Corvillo trasladó a Aldama que Sánchez le dio a entender que "se precipitó" con el exministro Ábalos y que "lo engañaron" respecto a su salida del Gobierno, calificando el tono de la reunión con el presidente como de "demasiado" bueno "para mi gusto". La UCO considera estos mensajes "reveladores" porque acreditan una "interlocución directa" de Corvillo con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE y su conocimiento interno y mediación en los asuntos de Ábalos. A Corvillo, de hecho, se le vincula en la causa con la compra de un chalé en Cádiz para el exministro y con gestiones en contratos públicos.