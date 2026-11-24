Los ciudadanos españoles inscritos como residentes permanentes en el exterior en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) pueden descargar e imprimir directamente desde el portal oficial habilitado para las elecciones generales del 29 de noviembre las papeletas proclamadas del Congreso de los Diputados y del Senado correspondientes a su provincia o isla, sin esperar al envío postal. El plazo para realizar la descarga permanece abierto hasta el 26 de noviembre.

Quién puede utilizar estas papeletas y cuándo resultan nulas

El sistema de descarga e impresión está habilitado únicamente para los electores inscritos en el CERA, es decir, ciudadanos españoles con residencia permanente en el extranjero que figuran como tales en el censo exterior.

Por el contrario, las papeletas descargadas no son válidas para quienes residen en España. Si un elector empadronado en territorio nacional —aunque se encuentre fuera de forma temporal por viaje o estudios (voto ERTA)— utiliza estas papeletas o las introduce en una mesa electoral en España o en un envío ordinario nacional, el voto será nulo.

Paso a paso para descargar e imprimir las papeletas

El elector debe entrar en la página habilitada para esta convocatoria electoral a través del acceso al portal oficial.

Debe localizarse la provincia o isla de inscripción en el censo. Quienes no recuerden su provincia de inscripción pueden consultarla en el certificado recibido por correo o de forma telemática con Cl@ve en la sede electrónica del INE (Consulta de inscripción en el Censo Electoral). En el caso de los archipiélagos —Islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera), Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura) o Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera)— hay que seleccionar la isla correspondiente.

En el Congreso de los Diputados, al elegir la provincia o isla se descarga el juego completo de candidaturas proclamadas y basta con imprimir la papeleta de la formación elegida. En el Senado, se descarga la papeleta única de la circunscripción y, tras imprimirla, el votante debe marcar con una cruz los recuadros de los candidatos seleccionados —hasta 3 en provincias peninsulares, 2 en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 en el resto de islas y en Ceuta y Melilla—, con posibilidad de combinar candidatos de distintas formaciones.

Plazos clave para el voto CERA

La descarga de papeletas está abierta en la web oficial hasta el 26 de noviembre.

El plazo para remitir el sobre por correo certificado a la Oficina Consular finaliza el 24 de noviembre.

Del 21 al 26 de noviembre (ambos incluidos) en embajadas, consulados o centros habilitados, presentando pasaporte, DNI español o certificación consular junto con los certificados de inscripción recibidos por correo.