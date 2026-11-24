Terremoto en el ejecutivo de Muros tras saltar por los aires la crisis en el gobierno bipartito que formaban el BNG y el PSOE. El ejecutivo municipal del pueblo coruñés atraviesa un momento muy tenso a nivel institucional después de que la alcaldesa nacionalista, María Lago, firmara el decreto de cese de Caridad González, portavoz del grupo socialista, retirándole todas sus delegaciones como teniente de alcalde y responsable del área de Cultura.

¿Por qué se ha llegado a esta medida? Ojo al tema que no tiene desperdicio. La alcaldesa ha presentado y ratificado una denuncia judicial contra González por ordenar romper la cerradura del despacho de la Alcaldía.

Según el relato de la regidora y la formación nacionalista, los hechos ocurrieron durante un periodo vacacional de María Lago, momento en el que Caridad González ejercía como alcaldesa en funciones. La denuncia recoge que la edil socialista mandó forzar la puerta de la Alcaldía, lo que llevó al BNG a alertar sobre el posible acceso a documentación o información de carácter reservado.

Lago ha asegurado que no se trata de un episodio aislado y que González ya habría actuado de forma similar durante otro periodo de vacaciones a principios de este mismo año, señalando que "una delegación no la convierte en alcaldesa" y que ha tensado la cuerda "hasta límites que no se pueden permitir cruzar".

A pesar de la salida de González del equipo de gobierno, la alcaldesa ha manifestado la voluntad del BNG de mantener el pacto bipartito con el Partido Socialista, subrayando que la relación y el trabajo diario con los otros dos concejales del PSOE en el consistorio son fluidos y que el conflicto se circunscribe exclusivamente a la actuación de Caridad González.

Por su parte, la concejala socialista -que no ha sido expulsada de su partido, sino cesada de sus cargos ejecutivos en el Ayuntamiento- ha afirmado encontrarse a la espera de recibir directrices por parte de la dirección del PSOE. No obstante, González ha advertido de que la continuidad del acuerdo de gobierno está seriamente comprometida y ha condicionado su supervivencia a que la alcaldesa retire la denuncia interpuesta en el juzgado, un extremo que parece lejano después de que Lago ratificara la demanda en sede judicial este mismo lunes.