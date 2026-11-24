El próximo 29 de noviembre tendrán lugar las elecciones generales en España. El domingo por la noche podrán saberse los resultados generales, pero estos serán provisionales y hasta cinco días después no se conocerán los resultados definitivos que incluyan los votos CERA, emitidos desde el extranjero por los españoles residentes fuera, y que podrán modificar hasta 23 escaños del resultado del domingo.

Además estas elecciones se han visto marcadas por un gran revuelo con el voto exterior por la llamada Ley de Nietos, en la que el Supremo ha aprobado el voto a 189.678 nuevos nacionalizados que podrían alterar con sus votos hasta en 14 escaños los resultados electorales. Una ley que muchos han calificado de fraude electoral o 'pucherazo' y que ha aumentado la inseguridad jurídica ya latente en el sistema español. El revuelo se ha avivado con la circulación de imágenes sobre las 'cajas de cartón' en los consulados para recoger los votos y que generan en los electores inseguridad y el miedo a un intento de modificar los resultados.

La Ley Orgánica 5/1985 (LOREG) recoge las normativas sobre el régimen electoral incluyendo la gestión de los consulados fuera de España y las directrices que deben seguir para asegurar que se cumple con el voto por correo a tiempo. Los llamados votos CERA, los votos de los españoles que residen fuera de forma permanente, se recogen de forma presencial o por correo postal y se hace un recuento, únicamente de los sobres, sin abrirlos, en los consulados en presencia de representantes de los partidos elegibles para cerciorarse de que no hay doble voto de una misma persona. Los sobres se envían de inmediato al Ministerio de Asuntos Exteriores quien los emite a las Juntas Electorales, siendo estas las encargadas del recuento definitivo, cinco días después del día de las elecciones en las Juntas Electorales Provinciales.

Dentro de los sobres censados enviados de los consulados al Ministerio de Asuntos Exteriores y de este a las Juntas Electorales Provinciales se incluyen los propios sobres con el voto cerrados, una fotocopia del DNI o pasaporte y el certificado de haberse inscrito en el censo electoral.

Por lo general, el escrutinio definitivo se hace 5 días después de las elecciones y se añaden los resultados al resultado general. Antes de que tenga lugar este recuento definitivo, la Junta Electoral Provincial se reúne en mesa electoral y el presidente introduce los sobres de los votos en las urnas correspondientes. En ese mismo instante se anotan los nombres de los electores en la correspondiente lista. Al final, la propia Junta Electoral Central hace públicos los resultados desglosados por provincias.

Distinto es el caso de los votos ERTA, los votos de aquellos españoles que residen fuera de forma temporal y que solicitan el voto por correo. Para quienes se encuentren fuera de España el día de las elecciones por motivos de estudios, trabajo o vacaciones el proceso es diferente de quienes soliciten el voto CERA, ya que a estos últimos les llega la documentación electoral sin petición previa, pero en el caso de quienes quieran votar por correo y se encuentren provisionalmente en el extranjero deberán presentar previamente en la oficina consular una solicitud expresa para el voto.

Para solicitar el voto ERTA estas personas deben acreditar no figurar como residentes en el Registro de Matrícula Consular del país en cuestión y, además, presentar de forma presencial y en impreso la solicitud en la embajada o en el consulado. Una vez se acepte la solicitud, les llegará la documentación y prepararán su voto de acuerdo con las indicaciones para votar por correo con remitente en la mesa electoral correspondiente en España. Los votos ERTA a diferencia de los votos CERA no permiten ser depositados en una urna consular.

Una vez finalicen las votaciones el día 29 a las 20:00, se introducirán los votos emitidos por correo (ERTA) en las urnas correspondientes para hacer el recuento incluyendo estos. Hasta ese día será Correos quien conserve todos los votos y los emita posteriormente desde las 9:00 hasta las 20:00 a los colegios donde se encuentren las mesas electorales asignadas a cada uno de los emitentes.