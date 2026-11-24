Ocho años después de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, el balance político y judicial de su mandato está marcado por una sucesión de escándalos que han llevado al banquillo y a prisión a antiguos altos cargos de su máxima confianza. En el programa La Noche de Cuesta, el periodista Carlos Cuesta ha trazado la "radiografía de una era" sistematizando en cinco bloques los principales casos de corrupción y presuntas irregularidades que asolan al Ejecutivo y al Partido Socialista.

Durante su análisis, Cuesta advirtió sobre la progresiva normalización institucional de prácticas que, a su juicio, habrían resultado impensables hace menos de una década, desde el uso de recursos públicos para colocar a allegados hasta la creación de una presunta "cloaca" en la quinta planta de la sede socialista de Ferraz. "Son los mayores insultos imaginables para un país, pero son insultos que por desgracia los hemos ido normalizando".

1. La "cloaca" de Ferraz y el encargo contra la juez Biedma

En la cúspide de este repaso se sitúa la investigación sobre las supuestas maniobras para frenar las causas judiciales que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno. Según lo expuesto en el programa, la líder del clan de Los Rochos de Badajoz, Cintia Rocho, declaró por videoconferencia ante la Audiencia Nacional (tras alegar temor por su seguridad) ratificando que fue contactada por emisarios vinculados a la trama de Leire Díez.

De acuerdo con su testimonio y con el de otro investigado, el encargo inicial consistía en "darle un sustillo" a la juez Beatriz Biedma para lograr que detuviera la instrucción contra David Sánchez, hermano del presidente, ya condenado en dicha causa. Posteriormente, según las mismas declaraciones recogidas en el espacio, la orden habría escalado hacia la intención de "eliminarla" para garantizar el freno de las pesquisas judiciales. Ante este escenario, Cuesta denunció que "en este ranking de corrupción nauseabunda hemos llegado a que una cloaca, nacida en Ferraz para proteger a Pedro Sánchez, acabe contactando con narco-clanes asesinos para eliminar a jueces".

2. Enchufes en empresas públicas y gastos de representación

El segundo eje señalado por Cuesta aborda la colocación de personas cercanas a exdirigentes socialistas en sociedades estatales y el uso de fondos vinculados a tramas de comisiones. El análisis recuerda el caso de Jésica Rodríguez, vinculada al exministro José Luis Ábalos, quien disfrutó de un piso en la plaza de España de Madrid y encadenó contratos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

A ello se suman las contrataciones de Claudia Montes, quien admitió ante la justicia que acudía a la biblioteca a leer libros sobre trenes tras ser colocada en Logirail, y de Andrea de la Torre en la misma filial ferroviaria. Cuesta recordó igualmente las revelaciones publicadas por Libertad Digital sobre un intercambio de correos internos en Adif en el que responsables de Recursos Humanos cifraban en 785 el número de personas contratadas fuera de la contabilidad ordinaria del gestor de infraestructuras. En su editorial, el periodista resumió así el alcance de estas colocaciones: "Nos han llenado de prostitutas inútiles, enchufados varios amigos, amigotes por todas partes... A esto, entre otros muchos pagos del sillón de Pedro Sánchez, y entre otras muchas tramas de corrupción del partido de Pedro Sánchez".

3. Una red de "topos" y chivatazos a las tramas investigadas

El tercer punto del análisis se centra en las filtraciones sistemáticas que permitieron a los implicados en distintas causas, como el caso Mascarillas, Obras Públicas, SEPI, Air Europa, Plus Ultra o la investigación al fiscal general, anticiparse a los movimientos policiales y judiciales.

En este apartado destaca el papel del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado por facilitar información reservada y teléfonos seguros a la trama para eludir las escuchas de la Unidad Central Operativa (UCO). Las grabaciones incorporadas a los sumarios reflejan cómo los implicados abandonaron la mensajería convencional para comunicarse en clave —utilizando términos como "café" para reuniones o "chistorras" para billetes de 500 euros— y cómo el exsecretario de Organización Santos Cerdán advertía a Koldo García de que determinados asuntos debían escribirse en papel y destruirse después, mientras Isabel Pardo de Vera recomendaba a Ábalos contratar una abogada penalista antes de su imputación formal. Para Cuesta, el alcance de esas filtraciones era generalizado, ya que "iban de arriba a abajo, derecha a izquierda, recorrían todos los despachos... Todo el mundo en el Gobierno, salvo el afectado, sabían lo que estaba ocurriendo".

4. Presión a la Policía Judicial

El cuarto bloque repasa las destituciones y relevos en las cúpulas de la Guardia Civil y la Policía Nacional cuando las investigaciones comenzaron a señalar al entorno gubernamental. Cuesta recordó la salida del coronel Manuel Sánchez Corbí al frente de la UCO en 2018 tras reclamar más fondos contra la corrupción, así como el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al negarse el mando a filtrar información reservada sobre la investigación judicial de las manifestaciones del 8-M de 2020.

El periodista subrayó que el Tribunal Supremo terminó anulando las decisiones que bloquearon la carrera de Pérez de los Cobos, mientras el Ministerio del Interior acometía una reestructuración de los mandos policiales que, según su análisis, coincidió con la pérdida de peso operativo de unidades especializadas en delitos económicos como la UDEF. A juicio de Cuesta, el criterio de selección cambió por completo: "A partir de ahora ya no valían los méritos policiales, no valían los méritos investigadores, valía la confianza. ¿La confianza de quién? Pues la confianza del amo. De Pedro Sánchez".

5. El negocio con el material sanitario durante la pandemia

Cierra esta clasificación el origen judicial de la trama de las mascarillas y pruebas PCR durante el estado de alarma de 2020, declarado posteriormente inconstitucional por el Tribunal Constitucional al haber restringido derechos fundamentales sin recurrir al estado de excepción.

Según recordó Cuesta, la centralización de las compras sanitarias por parte del Ejecutivo dejó a las comunidades autónomas sin capacidad de adquisición directa y abrió la puerta a adjudicaciones de emergencia a empresas sin experiencia previa en el sector, una operativa que se ha saldado con condenas de 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos y de más de 19 años para su antiguo asesor Koldo García. Al denunciar cómo se aprovechó esa situación, el presentador sostuvo que "justo después de monopolizar el control de esos productos se introdujo una trama del Partido Socialista, es decir, de su partido, para hacer negocio con lo que necesitábamos para sobrevivir".