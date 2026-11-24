El programa Es la Mañana de Federico en esRadio, sigue recibiendo testimonios de ciudadanos españoles que denuncian graves obstáculos y presuntas irregularidades en el proceso electoral, afectando tanto a los residentes en el extranjero como a votantes en territorio nacional.

Las denuncias llegan de múltiples países, con especial incidencia en Francia aunque las envían desde otras latitudes. Son ciudadanos que aseguran haber desaparecido sin explicación alguna del Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA), colas interminables y documentación imprescindible para votar que nunca llega a su destino.

Un calvario para votar desde el extranjero

Los testimonios recopilados ilustran un bloqueo generalizado en los cinco continentes justo al límite de los plazos legales.

Elena, residente en Vancouver, explica que ni ella ni sus tres hijas podrán votar: tras recibir únicamente los sobres electorales sin las papeletas, les resulta imposible desplazarse hasta la embajada en Toronto para subsanar el error.

Rosa denuncia el caso de su hija, estudiante de intercambio en Nueva York. A pesar de haber solicitado el voto temporal en el extranjero (ERTA) el primer día de plazo, no ha recibido la documentación hasta la víspera del cierre. Ninguna modalidad del servicio postal estadounidense garantiza la entrega a tiempo: la opción más rápida llegaría el 2 de diciembre con un coste de 85 dólares.

Nando, oyente desde Bangkok, alertó de que sigue sin recibir las papeletas a horas de que venza el plazo para emitir el voto por correo, quedando únicamente la vía presencial en la embajada o consulado que finaliza el jueves.

Desde Caracas se reportan colas kilométricas de hasta tres horas de espera de pie y bajo el sol, con una notable presencia de personas mayores. Además, al menos dos afectados denunciaron que, tras aguardar su turno, comprobaron que no figuraban inscritos en el censo, quedándose sin poder votar.

Otro ciudadano residente en Zagreb lamenta la imposibilidad de ejercer su derecho a voto y califica de "incompetentes" a los empleados de la legación diplomática española por la gestión del proceso.

Denuncias masivas en esRadio por el caos del voto exterior y presuntas irregularidades en el censo pic.twitter.com/haHbQF5uHx — esRadio (@esRadio) November 24, 2026

Sospechas de fraude en el padrón dentro de España

Más allá de las fronteras, los oyentes han detectado ptobelmas también en territorio nacional. Varios testimonios aseguran que, al recibir sus tarjetas censales en sus domicilios habituales en España, descubrieron que en sus viviendas figuran empadronadas personas desconocidas que no residen allí. Un "fraude" que, según apuntan, llevaría gestándose desde hace al menos un par de años mediante empadronamientos irregulares en domicilios particulares.