La catarata de "consejos electorales de ministros", emprendida prácticamente desde la convocatoria de elecciones, ha hecho este martes su última entrega de regalos antes de las elecciones del domingo con una batería de medidas que van desde la ampliación de los permisos laborales por nacimiento o fallecimiento de un familiar hasta un demagógico impuesto a la banca que no tiene equivalente en Europa y que se repercutirá a familias y empresas, pasando por la rebaja de la ratio de alumnos por educador en Infantil y por aula en Bachillerato y FP, la prórroga de los descuentos al transporte público durante 2027, la rebaja del IRPF a los autónomos o la introducción de cambios en el IVA y la limitación de la TAE de los créditos al consumo.

Se trata, en gran medida, de propuestas que hizo en su día la extrema izquierda aliada del Gobierno pero que el propio PSOE había mantenido bloqueadas durante meses alegando, no sin razón, su elevadísimo coste presupuestario.

Ahora, sin embargo, todo vale para este Gobierno que se ha pasado la legislatura sin presupuestos con tal de ganar votos, aunque sus anuncios electoralistas a costa del dinero del contribuyente —actual y futuro— vengan a coincidir con la noticia de que Bruselas amenaza a España con abrir un expediente por exceso de gasto público.

Ciertamente, no le falta razón al presidente de CEIM y vicepresidente 1º de CEOE, Miguel Garrido, al denunciar que estas medidas populistas nos sitúan "cada vez más cerca de la Venezuela chavista"; pero esta política de "pan y circo" no sólo está orientada a la compra de votos sin importar nuestro ya de por sí elevadísimo nivel de endeudamiento público, sino también a tapar las no menos incesantes noticias relacionadas con la pésima gestión y escandalosa corrupción de este Gobierno. Noticias tales como las que se han producido este mismo martes como es la ratificación ante el juez por parte de la líder del clan de los Rocho según la cual la cloaca del PSOE la contactó para "eliminar" a Beatriz Biedma —la juez que instruyó el caso contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez—; o la de que el juez Pedraz ha exigido al PSOE que deje de ocultar el propósito de los pagos a sus abogados, ante la sospecha de que podrían ser canalizadores de fondos para la fontanera del PSOE Leire Díez; o la de que la línea Plus Ultra suspende sus vuelos y plantea un ERE para 270 trabajadores, después del despilfarro —y más que probable corrupción— que supuso su rescate por parte del Gobierno de Sánchez.

Eso, sin olvidar las no menos incesantes noticias sobre Ceuta, donde la policía investiga una red que cobra 6.500 euros por trasladar inmigrantes a la península; o sobre la constante llegada de cayucos con inmigrantes ilegales a El Hierro; o los persistentes problemas y retrasos en el transporte ferroviario —incluido un fallo del sistema de seguridad en toda la línea Madrid-Lugo—, equivalente al que provocó la tragedia de Urda.

Así las cosas, y por mucho que Sánchez tire de chequera, está por ver que una mayoría de españoles olvide el próximo domingo tanta corrupción como tan pésima gestión de gobierno.