El último Consejo de Ministros antes del 29N llega con la campaña electoral instalada en La Moncloa. Pedro Sánchez ha reservado para la recta final una batería de anuncios con los que busca rentabilizar cada aparición y vender iniciativa política a cinco días de las urnas. El Gobierno ha convertido el calendario legislativo en otra herramienta de campaña para arañar votos.

Este martes, el Consejo de Ministros aprobará nuevas medidas fiscales dirigidas a la banca y a los grandes patrimonios, a los que el Gobierno ha bautizado como "ultrarricos". Sánchez vuelve a recurrir a los grandes contribuyentes como reclamo electoral, prometiendo que gravar sus fortunas contribuirá a resolver los grandes desafíos que enfrenta el Estado del bienestar. Así, el PSOE calca el 'tax the rich' de Frente Amplio y convierte a los ricos en su último filón electoral.

Pero no solo eso. El presidente también ha lanzado junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el permiso por fallecimiento de diez días que los sindicatos pactaron hace un año. Para escenificar la sintonía dentro de la coalición, ambos han difundido una carta conjunta titulada "Derecho al duelo, tiempo para despedirnos", fechada este 23 de noviembre. En ella, los dos dirigentes detallan que los trabajadores dispondrán de diez días laborables de permiso por el fallecimiento de su cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijos. El permiso también amplía a tres días por fallecimiento de familiares de primer grado de afinidad y de segundo grado de afinidad o consanguinidad, con dos días adicionales en caso de desplazamiento.

A cinco días de las elecciones, Sánchez desempolva compromisos y suma anuncios con el objetivo de conquistar electores en todos los flancos. La ofensiva de anuncios en el sprint final contrasta con los ocho años que Sánchez lleva en La Moncloa. El Ejecutivo concentra ahora medidas y promesas que buscan proyectar iniciativa política en plena campaña, mientras los casos de corrupción que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente, así como las críticas a la gestión de ministerios como Transportes, siguen pesando sobre el debate político. La recta final se convierte así en una carrera por imponer el relato antes de que los ciudadanos acudan a votar.

El Ejecutivo prevé aprobarlo mediante un real decreto-ley. Entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque deberá someterse posteriormente a la convalidación del Congreso para mantener su vigencia. La Diputación Permanente, que asume las funciones de la Cámara durante el periodo electoral, tiene prevista su última reunión de esta legislatura este jueves, aunque todavía está por ver si la medida se incluye en el orden del día.

En el paquete de anuncios, sin embargo, hay ausencias. El Gobierno ha dejado fuera el registro laboral y la prestación por crianza, pese a que ambas medidas figuran en el programa electoral socialista. Fuentes gubernamentales las califican de "aspiracionales". Otras fuentes del Ejecutivo sostienen que todas las iniciativas anunciadas desde la convocatoria electoral estaban "pactadas" entre los socios de Gobierno.