El Gobierno ha convertido el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en una auténtica subasta de anuncios sociales. A cinco días de que los españoles acudan a las urnas, Pedro Sánchez ha desplegado una batería de medidas dirigida a conquistar al 13,8% de indecisos que, según el CIS, todavía no tiene decidido su voto. Una operación de maquillaje electoral que recupera del cajón abandonado de Moncloa iniciativas que el propio PSOE había mantenido bloqueadas durante meses alegando su elevado coste presupuestario, como la ampliación de los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas.

La coincidencia entre el calendario electoral y el súbito desbloqueo de estas medidas resulta difícil de disimular. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha intentado desactivar las críticas apelando a la "coherencia" de la acción de Gobierno. "Este gobierno está siguiendo una hoja de ruta marcada en un acuerdo de legislatura y estamos haciendo lo que hacemos todos los años en materia de pensiones, de salario mínimo y equiparación de permisos. La hoja de ruta y coherención de la acción de Gobierno", ha asegurado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz ha defendido la normalidad de una concentración de decretos ley a escasos cinco días de las elecciones, como si el momento elegido para aprobarlos fuera un detalle irrelevante.

También Yolanda Díaz ha salido en defensa de la maniobra, negando que esta ofensiva legislativa responda a una improvisación o a un intento de prolongar la estancia del Ejecutivo en Moncloa. "El Gobierno de España está legislando y gobernando como lo hace con normalidad y hoy volvemos a aprobar normas que benefician a la gente trabajadora de este país", ha sostenido la vicepresidenta segunda. En esta ocasión, a diferencia de la semana pasada, los socios de coalición han escenificado una mayor sintonía, cohesionados en torno a una agenda de anuncios que ambos necesitan reivindicar ante las urnas.

La propaganda social, sin embargo, no ha venido acompañada de la misma diligencia a la hora de explicar las cuentas. El Gobierno ha aprobado una batería de medidas sin ofrecer una cifra global de su impacto económico ni detallar de forma conjunta cómo piensa sufragarlas. Una opacidad especialmente relevante en un Ejecutivo que sigue funcionando con los Presupuestos prorrogados y que, pese a su facilidad para anunciar nuevos compromisos de gasto, no ha presentado una estimación agregada de la factura.

La falta de concreción ha quedado patente cuando una periodista ha preguntado directamente al ministro de Hacienda, Arcadi España, por el coste total de los decretos y su financiación. "¿Cuál es el gasto en conjunto de todos estos decretos que se han aprobado en campaña y por qué vía se van a financiar?", le ha planteado. El ministro ha evitado ofrecer una cifra global y ha remitido a la letra pequeña de cada norma: "bueno, las financiación de cada una de estas medidas se puede ver en cada uno de los decretos que ha ido donde tiene una generación de crédito y actuando con absoluta normalidad y cumplimiento de la normativa presupuestaria".