Ante la imposibilidad por contraproducente de recurrir al corrupto converso que es José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez ha fichado para su gira a José Bono, que es, por contraposición, un corrupto clásico. Su puesto de segunda vedette consiste en hacer el papel de reliquia socialista que, no obstante las canas, se declara sanchista de estricta observancia. Es muy necesaria su colaboración en la función porque, ido Zapatero, no hay viejas glorias dispuestas a abrazar la nueva fe. Mucho más cuando Felipe González hace públicamente apostasía de ella.

Metido en el papel, Bono le ha dicho a Felipe González que no sea tonto y que, en vez de en blanco, vote al PSOE por lo mucho que hizo el partido por él. Tienen razón los que han contestado que es el PSOE el que tiene que estar agradecido a González por convertirlo en una organización socialdemócrata moderna, que es lo que le ha permitido tener el poder durante tantos años. Aunque es verdad que lo hizo con aquella tontería de que "hay que ser socialistas antes que marxistas" y gracias al dinero de los Estados Unidos, llegado de mano de los socialdemócratas alemanes. Pero el caso es que lo hizo.

Sin embargo, González, en su versión tontiastuta, no les ha salido a Sánchez y a Bono con lo mucho que le deben, casi cuantificable en euros. Ha recordado que don José defiende al sanchismo pro bono. Y, por si acaso, ha añadido la amenaza de hacerles perder millones de votos si cuenta lo que sabe. De modo que más vale, ha apostillado, que no le tiren de la lengua. Los muy temerarios, ignorando el peligro, es precisamente lo que han hecho. Sánchez, recordando que no se frena el fascismo con votos en blanco, sino con votos en rojo, y Bono, diciendo que es mejor votar pro bono que pro-PP.

Lo gracioso es que lo que sabe González de las corrupciones de Sánchez y Bono y de cómo el manchego no podía precisamente por ellas negarse a socorrer al candidato las intuye toda España. Unos votantes se indignan ante lo que se insinúa por ahí y otros miran hacia otro lado para que su conciencia les deje seguir votando al PSOE. Pero, si González se decide a revelar lo que sabe, ni los que se indignan lo harán ya por meros indicios ni los que hacen la vista gorda podrán seguir haciéndola. Es verdad que en España el corrupto no lo es del todo hasta que un juez lo dice en una sentencia firme. Pero, tratándose de socialistas, lo que diga en ese terreno González va a misa.

Que se lleven, pues, cuidado. Pixie y Dixie le están tocando los cataplines al gatazo que, aunque castrado y satisfecho y ahora también algo cegato, todavía se le ve capaz de cazar ratones de un violento zarpazo imprevisto. Nada sería más divertido que ver cómo los engulle levantándolos de la cola y dejándolos caer en sus fauces.