El cuestionado voto por la Ley de Nietos amenaza con convertirse en motivo de disputa después del 29-N, no sólo a expensas de lo que decida el Tribunal Supremo, sino por las posibles impugnaciones de los partidos, una vez se conozca el resultado electoral. Todo el proceso, incluida la instalación de urnas de cartón para recoger más de 160.000 votos en el aire, es motivo de preocupación para Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP ha asegurado, en una entrevista en Onda Cero, que "obviamente, me provoca inquietud que haya urnas de cartón en los consulados", para recoger los votos de descendientes de españoles nacionalizados por la Ley de Nietos, que lo habrían sido de manera fraudulenta, en base a la orden dictada por la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente. "Esto no había pasado nunca, jamás", ha añadido.

"Con los antecedentes de sus primarias (...) comprenderá que el señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios", ha advertido Feijóo, que ha hecho un llamamiento a los cónsules, mostrando su confianza en ellos para que garanticen la limpieza del proceso. "Sigo teniendo fe en que los cónsules blinden los votos y que esas urnas de cartón, que no sé bien para qué se ponen, estén bien supervisadas", ha dicho.

El presidente del PP ha recordado, además, que la Junta Electoral Central "sabe muy bien" que el Gobierno intentó que votaran ciudadanos que no tenían derecho al voto, de ahí la decisión de recoger los votos de los 'nietos' de forma separada. "Son los estertores del sanchismo que me parecen muy, muy preocupantes", ha añadido Feijóo.

En este sentido, el líder del PP ha aprovechado para defender su Ley de Nietos vasca y navarra para que los exiliados por el terrorismo de ETA puedan votar por "memoria y justicia". "Yo lo que no voy a hacer es una chapuza como la de Sánchez", ha dicho. "Se trata de reparar el exilio interno que ha padecido España por el terrorismo, no de modificar el resultado electoral", ha concluido.

La polémica con TVE

El presidente del PP ha dejado en el aire su asistencia al programa La Hora de La 1 de TVE, presentado por Silvia Intxaurrondo. Su equipo había transmitido que acudirían en la última semana de campaña, pero Feijóo ha asegurado que ha pedido una reunión al comité de campaña para "tomar esa decisión". "Vaya o no vaya, mi opinión de TVE es la misma", ha asegurado, después de criticar a la cadena, que este lunes comparó con una "televisión norcoreana".

Feijóo ha puesto en duda, además, la posible "responsabilidad contable o mercantil" en el favoritismo del Gobierno hacia el ente público por suspenderle el pago del IVA para salvarla de la quiebra, "algo que no ha hecho con el resto de televisión de la Forta, de televisiones públicas", ha apuntado el líder del PP, muy molesto por el trato que recibe.

"No hay precedentes, hay comunicadores en TVE que insultan directamente a la oposición. El conductor del programa, de una televisión pública, que tiene un sueldo público", ha criticado el líder del PP, visiblemente enfadado por los duros ataques que sufre a diario su partido en TVE. Eso sí, ha excluido de su queja a los trabajadores propios de la cadena, señalando permanentemente a las productoras externas "contratadas por orden del Gobierno", de las que dijo este lunes que "se están forrando".

Este lunes, Intxaurrondo y el presidente de RTVE, José Pablo López, trasladaron que el PP no les había confirmado todavía que acudirían a ser entrevistados al programa, al que Feijóo no acude desde la campaña de 2023, después de que ambos se enzarzaran en una discusión a cuenta de la revalorización de las pensiones. Lo ocurrido lastró al PP la última semana de campaña.