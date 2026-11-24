Alberto Núñez Feijóo evita confirmar si acudirá al programa La Hora de La 1 en TVE, presentado por Silvia Intxaurrondo, después de que su equipo asegurara la semana pasada que concederían una entrevista a la cadena pública y no tenían problema con que la realizara esta presentadora. Ahora, y después de la decisión de la JEC de expedientarla por falta de neutralidad, el líder del PP lo deja en el aire.

"He pedido al comité de campaña tener una entrevista para tomar esa decisión y espero, no sé si hoy, que me me tengo que ir que ir a Alicante, mañana tengo el mitin en Madrid y a partir de ahí pues notificaremos y y concretaremos cuál es nuestra posición", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, donde ha añadido que "vaya o no vaya", su opinión sobre TVE es la misma, después de compararla este lunes con una "televisión norcoreana".

En sus críticas al ente público ha excluido a los profesionales propios de RTVE. "Los profesionales de la televisión están apartados de la televisión. Los que han tomado la televisión son las productoras que el Gobierno ha contratado con dinero público", ha añadido. Este lunes ya criticó duramente que esas empresas externas "se están forrando" con el dinero de todos los españoles.

Feijóo ha puesto en duda, además, la posible "responsabilidad contable o mercantil" en el favoritismo del Gobierno hacia el ente público por suspenderle el pago del IVA para salvarla de la quiebra, "algo que no ha hecho con el resto de televisión de la Forta, de televisiones públicas", ha apuntado el líder del PP, muy molesto por el trato que recibe.

"No hay precedentes, hay comunicadores en TVE que insultan directamente a la oposición. El conductor del programa, de una televisión pública, que tiene un sueldo público", ha criticado el líder del PP, visiblemente enfadado por los duros ataques que sufre a diario su partido en TVE, distinguiendo entre los tertulianos o colaboradores que puedan manifestar una opinión, y los presentadores que tienen una responsabilidad mayor en sus reflexiones sobre los partidos políticos.

Es, precisamente, lo que motivó el expediente de la JEC contra Intxaurrondo, que cuestionó que TVE deba dar cabida a "la ultraderecha", en referencia a Vox, después de la entrevista de Santiago Abascal con David Broncano. Unas declaraciones que le han valido una amonestación, de la que ha dicho este martes sentirse "muy orgullosa".

En 2023, el PP acudió a La Hora de La 1 el último lunes de campaña, donde Feijóo protagonizó una polémica con Intxaurrondo a cuenta de la revalorización de las pensiones. El líder del PP defendió que su partido siempre las había subido conforme al IPC, cuando siempre las había incrementado, pero algunos años por debajo de ese indicador.

Lo ocurrido marcó la última semana de campaña para el PP, donde cometió otros errores, y el PSOE aprovechó para presentar a Feijóo como un "mentiroso". Desde entonces, el líder del PP no acude al programa para ser entrevistado. En esta campaña ha dado entrevistas a casi todas las empresas de comunicación generalistas, además de a youtubers como Jordi Wild. Este lunes grababa también con Plex, entrevista que se emitirá este miércoles.