Una de las singularidades más disruptivas de las campañas electorales de nuestro tiempo reside en que apenas se habla ya de política en ellas. Entendiendo por política algo distinto al cruce de desplantes e insultos entre profesionales de la cosa pública. Lo que antes constituía una confrontación entre proyectos de país ha devenido en un concurso de zascas. Y el éxito o el fracaso de un candidato en un debate electoral ya no se mide por su capacidad para convencer al electorado de las bondades de determinado programa, sino por su habilidad para humillar al adversario. Una destreza que donde mejor se puede adquirir es ejerciendo de tertuliano en cualquier charca de la telebasura.

La efectiva despolitización de la política guarda correlación tanto con la homogeneidad ideológica de las élites occidentales como con la definitiva castración de la soberanía de los Estados-nación a manos de poderes supranacionales. Cuanto menor es el margen de maniobra del que disponen los Estados para llevar a la realidad políticas diferenciadas, mayor parece ser la necesidad de sobreactuar las discrepancias en otros órdenes menores de la vida colectiva. De ahí esa coexistencia de una polarización sentimental extrema con un consenso sin fisuras, pero encubierto, entre todas las marcas políticas que hubiera resultado inconcebible hace no tanto.

Un razonamiento mínimamente complejo sobre las implicaciones sociales de la inteligencia artificial, por ejemplo, no posee ningún valor de cambio en el mercado del espectáculo electoral. Un insulto ingenioso, por el contrario, constituye un activo valioso susceptible de ser rentabilizado durante 24 horas en Twitter. Y así, mientras las sociedades occidentales se enfrentan a transformaciones económicas, tecnológicas y demográficas de una magnitud histórica, sus clases políticas consagran el grueso de sus energías a la producción cotidiana de diatribas hirientes. La paradoja reside en que nunca como ahora había resultado tan necesario un debate profundo sobre los fundamentos mismos de nuestra organización colectiva. La democracia representativa, concebida para arbitrar la lucha pacífica entre intereses materiales contrapuestos y distintas concepciones del orden social, ha acabado convertida en una modalidad más del entretenimiento de masas. ¡Viva el circo!