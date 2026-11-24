Ester Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, y el cabeza de lista de la formación por Guipúzcoa, Jon Echeverría, han sido increpados, abucheados e insultados este martes por un grupo de radicales durante un mitin electoral celebrado en Andoáin. Los incidentes se han producido pese al dispositivo de seguridad establecido por la Ertzaintza en torno al acto.

Se trata de la tercera ocasión en la que un acto electoral del PP sufre este tipo de episodios en Guipúzcoa durante la campaña. Los participantes han hostigado a los representantes populares con gritos, silbidos e insultos desde antes del comienzo del mitin y durante su celebración.

Hoy en Andoain una caterva de proetarras ha vuelto a rodearnos. "Etorri hau guzti gabe" ("Ven sin todo esto"), me amenaza una. Ni un paso atrás. Seguimos recorriendo toda Guipúzcoa. pic.twitter.com/UJBzT9ZEur — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 24, 2026

Decenas de personas se han concentrado en los alrededores de la Plaza Alta desde aproximadamente media hora antes del inicio del acto. Entre los asistentes había numerosos jóvenes vestidos de negro. Los manifestantes han recibido a los políticos con silbidos, abucheos e insultos. Entre los gritos que se han escuchado estaban expresiones en euskera como "Kanpora" (fuera) y "Alde hemendik" (marchaos de aquí). También han llamado "fascistas" a los miembros de la formación popular. Jon Echeverría ha respondido a los insultos tanto en vasco como en castellano: "Zuek zarete faxistak", es decir, "Vosotros sois los fascistas".

En el acto también han participado otros dirigentes populares, entre ellos Javier de Andrés, Muriel Larrea, Borja Corominas y Mikel Lezama, que han esperado la llegada de Ester Muñoz en medio de las protestas.

Durante su intervención, la portavoz del PP en el Congreso ha recordado el enfrentamiento verbal que mantuvo el lunes con el portavoz parlamentario de EH Bildu, Óscar Matute, durante el debate de portavoces celebrado en RTVE. Según ha explicado Muñoz, Matute le preguntó si tenía previsto acudir al País Vasco para hacer campaña electoral. La dirigente popular respondió preguntándole si pensaba enviar a sus "cachorros" cuando lo hiciera.

Este martes, tras los incidentes de Andoáin, Muñoz ha vuelto a referirse a aquella conversación para denunciar el hostigamiento sufrido por la comitiva popular. "Al parecer les han dicho que no nos agredan físicamente, pero sí verbalmente. Y aquí están los cachorros de Bildu", ha afirmado. La portavoz popular ha relacionado estos episodios con la situación política que se plantea en la comunidad autónoma de cara a las elecciones. En este sentido, ha advertido de que el próximo 29 de noviembre "lo que hay que elegir es democracia y libertad o barbarie".

Los hechos de Andoáin se producen después de otros dos episodios de hostigamiento contra representantes del Partido Popular durante la campaña electoral en Guipúzcoa.

El pasado 17 de noviembre, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, fue abucheado e increpado durante un mitin celebrado en Eibar. El acto tenía como objetivo respaldar la candidatura de Jon Echeverría después de que varios proetarras le lanzaron petardos, huevos y piedras en Hernani. Uno de los acosadores, además, es un habitual a los mítines del PSOE.

La Ertzaintza había desplegado un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del mitin para controlar la situación y proteger a los representantes políticos.