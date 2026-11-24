Estuvo bien el debate con los portavoces de los ocho grupos parlamentarios. Entretenido, de hecho y, desde luego, mucho más que el cara a cara de Sánchez y Feijóo, de cuyo efecto sedante aún no nos hemos recuperado. Además, nos fue dado asistir a una de esas paradojas que, de cuando en cuando, nos brinda la izquierda: los machistas oficiales eran cuatro mujeres y las feministas canónicas cuatro señores, una de ellas con barba; como Conchita Wurst, pero en separatista.

Otra cuestión que debería sorprender si no fuera porque estamos en España es que, en un debate emitido por una televisión nacional, uno de los candidatos se exprese en la lengua de su región, obligando a utilizar la traducción simultánea. Un gasto innecesario, por otra parte, porque cualquier español medianamente instruido entiende perfectamente el catalán, pero esto es como los periodistas españoles cuando van a TV3 y tienen que insistir tozudamente para que no les pongan el famoso pinganillo, uno de los símbolos más ridículos del hecho diferencial.

Hay que agradecer a la traductora que no tirara los auriculares y saliera huyendo cuando Rufián se enzarzó con Miriam Nogueras intercalando frases en las dos lenguas. La traducción fue lamentable, pero el esfuerzo de la intérprete quedó patente, a pesar de encontrarse de sopetón con esa encerrona.

Esther Muñoz y Pepa Millán repartieron estopa como si lo fueran a prohibir mañana. La mitad de la audiencia les hacía la ola y la otra se metía debajo del sofá. No pasaron desapercibidas, que es lo mejor que se puede decir de dos jóvenes políticas que tuvieron que enfrentarse a los socios de Sánchez y a Francisco Javier López, Patxi, que también andaba por allí. La gran aportación del genio de Portugalete fue el anuncio de "un impuesto… gordo" a los propietarios de vivienda, que fue saludado con todo tipo de parabienes por Rufián. Con eso está todo dicho sobre el nivel de la izquierda en estas elecciones.

También hizo su aparición —cuando Xabier Fortes la obligaba— la portavoz del PNV, una señora circunspecta que leía papeles sobre lo bien que se vive en Euskadi y acabó exigiendo que tras el 29N se siga manteniendo el cuponazo, sin el cual las Vascongadas serían una región en quiebra. Miriam Nogueras también quiere su cuponazo y aprovechó la circunstancia para recordárselo a todos los españoles… en catalán, una estrategia acorde con la inteligencia política que Puchimón imprime a sus muchachos.

¿Y Xabier Fortes? Pregunta usted. Pues muy bien, oiga, sin la menor ironía. Repartió el juego, animó el debate, permitió los rifirrafes y consiguió que aguantáramos la hora y media larga del programa sin bostezar. En la Academia de la Televisión deberían tomar nota de cómo se modera un debate político, a ver si María Casado, este jueves, no nos inyecta otro narcótico en 4K.