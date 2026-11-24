Acaba de decir un matemático que la confirmación de la Hipótesis de Riemann por una IA "es a la vez un momento maravilloso y un momento terrible". Pocos saben con precisión y rigor en qué consiste esa hipótesis pero muchos sabemos cómo en la vida lo maravilloso y lo terrible van a veces de la mano. Es comprensible que, para un matemático, el que una IA resuelva problemas considerados insolubles sea a la vez ambas cosas. El paso de gigante hacia el conocimiento se combina con la desazón de preguntarse por el destino de los humanos matemáticos.

Las elecciones del 29-N constituyen un ejemplo claro de cómo lo maravilloso se entrelaza con lo terrible en la vida de la nación española. Es realmente maravilloso que los españoles podamos decidir el futuro inmediato, y probablemente mediato, en una convocatoria electoral. Muchos dudaron de que Pedro Sánchez, que este año sale a decreto-ley por semana y que ha decretado más que Felipe González en cinco años menos de Gobierno, dispusiera la celebración de estas elecciones. Esa hipótesis no se cumplió, afortunadamente.

Es maravilloso que tras ocho años de un gobierno delincuente al por mayor y de unos partidos atareados en el saqueo y escarnio de lo común y de lo público, que es de todos, los españoles podamos votar contra la continuidad de sus desmanes, contra el crimen organizado que ha invadido la Nación y sus instituciones, contra el proyecto guerracivilista que nos conduce a lo peor del pasado y contra el escándalo de una piratería política que tiene a casi 130 personas imputadas o condenadas.

Es maravilloso que los españoles podamos decidir acabar pacífica y libremente con un gobierno, el de Pedro Sánchez, que nos ha mentido, nos ha frito a impuestos, nos ha subido el coste de la vida hasta un punto inquietante, nos ha hecho cómplices de dictaduras, nos ha humillado como ciudadanos en Ceuta y en El Hierro, que nos ha sometido a riesgos vitales —Adamuz, Urta— y destrozado la marca España o nos ha hecho dañar a muchas mujeres con leyes estúpidas que han beneficiado a sus agresores, entre tantos y tantos disparates.

Pero al tiempo hemos de reconocer que lo que ha ocurrido en estos ocho años ha sido y es terrible. Sólo hay que escuchar a todo un Felipe González revolverse como un león herido contra quienes dirigen el PSOE para darnos cuenta de que lo que ha pasado en España no va a tener una solución sencilla ni va a haber una inteligencia artificial que lo consiga.

Es terrible que, tras casi medio siglo de democracia, por vez primera estemos temiendo por la limpieza de un proceso electoral. Está en las conversaciones familiares, en los medios de comunicación y en las redes sociales que es posible que se haya maquinado un pucherazo, más o menos aderezado, para este próximo domingo. Y más terrible aún es que a nadie le extrañe tal fechoría en un tipo que ya intentó lo propio en un congreso socialista y al que se le ha visto el peor plumero con la Ley de Nietos.

¿No es terrible que no sepamos qué va a pasar con el voto de unos españoles sobrevenidos, nacionalizados de forma torticera, que incumpliendo los requisitos de una ley van a poder votar como si vivieran y pagaran impuestos en España? ¿No es terrible que los Tribunales españoles no hayan podido intervenir eficazmente ante tamaño despropósito?

Más terrible aún es contemplar a todo un presidente del Gobierno sentando las bases de una división nacional sin precedentes, posibilitando el caos del censo y advirtiendo a la oposición de que debe aceptar los resultados de las elecciones, aunque estos sean sospechosamente divergentes de los previstos coincidentemente por las encuestadoras no dominadas por el PSOE y sus socios.

¿No es terrible que un presidente del Gobierno, con todas las encuestas en contra, asegure en una entrevista que él tiene datos que le permiten afirmar que va a ser el ganador de las elecciones? ¿Qué datos y cómo los ha conseguido, con nuestro dinero o con el suyo? Si es con el nuestro, ¿cómo es que no conocemos estos datos? ¿Es que hay algo que los ciudadanos ignoramos y que va a afectar decisivamente a nuestro futuro?

Todas las empresas demoscópicas privadas anunciaron en las elecciones de 2023 que ganaría el PP. Y ganó. El CIS anunció que ganaría el PSOE, pero perdió. 15 escaños de diferencia. Menos de lo esperado, cierto, pero diferencia. Ahora, tras la que ha caído desde 2018, mientras estas empresas pronostican una mayoría absolutísima de PP y Vox, el CIS adivina que será el PSOE el que ganará las elecciones holgadamente y que tal vez sea posible otro gobierno Frankenstein. ¿Qué broma macabra es esta?

En el año 2024, Nicolás Maduro, que sabía que iba a manipular las elecciones, exigió a los demás partidos que firmaran un pacto para no impugnar los resultados oficiales. Las actas demostraron la estafa electoral y la victoria de Edmundo González y María Corina Machado. Ahora, Pedro Sánchez pide a la oposición que respete el resultado oficial. Calcado.

Es maravilloso que podamos acabar con un gobierno de esta calaña. Pero es terrible que se haya sembrado tanta discordia. Por eso, a votar masivamente. Todos a una por los 210 escaños que liquiden el sanchismo. Confirmemos la hipótesis de la existencia de una España digna.