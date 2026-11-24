Los resultados que se difunden durante la noche del domingo 29-N tienen carácter estrictamente provisional y carecen de validez jurídica definitiva. Para convertir esos datos en escaños oficiales, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece un procedimiento solemne denominado escrutinio general, un acto público que tras la última reforma electoral pasó de celebrarse al tercer día a fijarse exactamente al quinto día siguiente al de la votación.

Fechas clave del recuento oficial tras el 29-N

De acuerdo con el calendario oficial de las elecciones generales de 2026 publicado por el Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central, el proceso de validación sigue un cronograma estricto.

El viernes 4 de diciembre de 2026 se inicia el escrutinio general. A las 10:00 horas de la mañana, las Juntas Electorales Provinciales se reúnen en sesión pública junto con los representantes y apoderados de las candidaturas para iniciar el recuento definitivo.

La ley establece que el escrutinio general es un acto único que no debe interrumpirse (salvo descansos tras doce horas de sesión) y debe quedar concluido como máximo el noveno día posterior a las elecciones, fijándose en esta convocatoria su cierre entre el 4 y el 7 de diciembre.

Una vez finalizado el escrutinio general, los representantes y apoderados de los partidos disponen de un plazo de dos días para presentar reclamaciones o protestas sobre el recuento, que la Junta Electoral resuelve en el plazo de un día adicional.

Qué se revisa exactamente en este acto

El escrutinio general cumple tres funciones esenciales que explican por qué los escaños más ajustados en cada provincia pueden cambiar respecto a la noche del 29-N:

El secretario de la Junta Electoral Provincial procede a la apertura sucesiva de los sobres número 1 entregados en los juzgados la noche electoral, comprobando que la suma de votos de cada sección coincide con las actas oficiales y subsanando posibles errores aritméticos o actas incompletas.

En esta sesión se abren y escrutan las urnas que contienen las papeletas de los españoles inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) que votaron desde el exterior, cuyos sufragios no se contabilizan la noche del domingo.

La Junta examina físicamente las papeletas declaradas nulas o reclamadas en las mesas durante el 29-N que fueron conservadas en los sobres oficiales, confirmando su nulidad o validándolas si cumplen los requisitos legales.

Cuándo se proclaman los diputados y senadores electos

Una vez resueltas las posibles reclamaciones ante las Juntas Electorales Provinciales y tras expirar el plazo de dos días sin protestas, la propia Junta Electoral procede de forma inmediata a la proclamación oficial de los diputados y senadores electos por cada circunscripción, expidiendo las credenciales individuales que cada parlamentario deberá presentar en las Cortes.

Con las actas proclamadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los nuevos parlamentarios dispondrán de margen hasta el miércoles 23 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas, fecha fijada por el decreto de convocatoria para la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados y del Senado de la XVI Legislatura.