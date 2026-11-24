Durante la jornada electoral del próximo 29-N, las mesas de votación deben garantizar en todo momento que las cabinas y los espacios reservados dispongan de la oferta completa de papeletas de todas las formaciones políticas concurrentes en la circunscripción. Sin embargo, un pico imprevisto de participación o un fallo en el suministro inicial puede provocar que las papeletas de un partido político específico escaseen o se agoten por completo antes de que finalice el horario de votación.

Cómo se detecta la falta de papeletas y quién debe actuar

El control y la supervisión del material electoral no recaen únicamente en los miembros titulares de la mesa, sino que cuentan con un sistema de vigilancia cruzada.

Habitualmente, es un elector quien detecta la ausencia de papeletas al entrar en la cabina secreta y lo comunica de inmediato a los vocales o al presidente de la mesa, o bien son los interventores y apoderados de los propios partidos políticos quienes advierten la incidencia durante sus tareas de control.

El presidente de la mesa tiene la obligación de verificar de forma visual y presencial el estado de las baldas o soportes donde se exponen las papeletas de las distintas candidaturas.

El protocolo de reposición y la interrupción temporal

Una vez confirmada la escasez o el agotamiento de las papeletas de una candidatura, la mesa electoral activa un protocolo estricto para solucionar el problema sin vulnerar las garantías democráticas.

Cada mesa electoral recibe en su kit matinal un stock de reserva con sobres y papeletas adicionales de todas las formaciones políticas. El presidente procederá a reponer los ejemplares agotados de manera inmediata con estas existencias.

Si las reservas de la mesa también se han agotado por completo y el volumen de papeletas que falta es crítico, la votación puede suspenderse temporalmente durante los minutos estrictamente necesarios para subsanar la incidencia.

El presidente comunicará la incidencia al representante de la Administración presente en el colegio (o a través de los cuerpos de seguridad) para que el Ayuntamiento o la Junta Electoral gestione el envío urgente de un nuevo lote de papeletas desde el almacén central o la delegación provincial.

¿Qué ocurre con los votos emitidos mientras faltaban las papeletas?

Si un ciudadano acude a votar y en ese momento preciso no hay papeletas de su opción preferida, la mesa no puede ni debe permitir que se vote con impresos no oficiales (como fotocopias o impresiones caseras traídas desde casa, que anularían el voto).

El elector debe esperar unos minutos a que se realice la reposición del material oficial o comunicar la incidencia para que se reponga de inmediato. Una vez restablecido el suministro con los talonarios oficiales, la normalidad queda plenamente restaurada en el colegio electoral, asegurando la igualdad de oportunidades para todas las candidaturas concurrentes este 29-N.